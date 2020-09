Está com o nome no Serasa? Veja opções de renegociação de dívidas

| Foto: Reprodução

Manaus - A Serasa lançou, nesta quarta-feira (16), uma ação para facilitar o pagamento de dívidas, com desconto de até 50% nos valores devidos. Segundo a consultoria, a ação tem potencial para que até 20 milhões de consumidores deixem de ter o nome negativado.

A iniciativa possibilita a renegociação de dívidas especialmente com lojas, bancos e empresas de telefonia e internet. As renegociações acontecem exclusivamente com dois parceiros da Serasa: a Ativos S.A e a Recovery.

Para consultar as possibilidades de negociação, o consumidor deve acessar a plataforma da Serasa Limpa Nome. Lá é possível consultar se há dívidas pendentes a partir do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). É possível também fazer a negociação por aplicativo de celular.

Inadimplência

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Serasa Experian, o Amazonas apareceu como o terceiro Estado do país com a maior porcentagem de inadimplentes, em novembro do ano passado. Só o Estado amazonense, ficou em 55,5%, deixando para trás a média nacional, com 40% do número de pessoas que atrasaram o pagamento das contas.

*Com informações da Agência Brasil

