Centec lança programação gratuita sobre mercado de trabalho

O objetivo é conscientizar o jovem acadêmico sobre os desafios que irá enfrentar | Foto: Reprodução

Manaus- O Centro de Ensino Técnico (Centec) está completando 11 anos neste mês de setembro. E para comemorar a ocasião, realiza, a partir desta sexta-feira (18), uma série de workshops gratuitos com foco no mercado de trabalho pós-pandemia.

O objetivo é conscientizar o jovem acadêmico sobre os desafios que irá enfrentar e municiá-lo de reflexões para uma trajetória profissional exitosa, alinhada às características e oportunidades do mundo atual.

Ainda conforme a direção do Centec, os workshops serão inteiramente gratuitos e transmitidos 100% online, com acesso a qualquer pessoa interessada nos temas abordados na programação, que inicia nesta sexta-feira (18) e segue até o dia 30, com horários variados.

A programação está toda disponível no site do Centec, com os devidos links para inscrição gratuita, mas é possível também obter informações por meio das nossas redes sociais”, diz a coordenadora de marketing, Driele Cazumba. Ela ressalta que todos os palestrantes tem exímia formação em suas respectivas áreas e notória experiência de mercado.

Formatura



Também como parte da programação de aniversário de 11 anos do Centec, a escola realiza, nos dias 24 e 25, cerimônia de colação de grau de mais 50 novos técnicos que estão chegando ao mercado num cenário particularmente desafiador.

E presente à comunidade estudantil de Manaus, de 21 a 30 deste mês, o Centec estará com 50% de desconto nas matrículas para novos alunos em qualquer um de seus cursos técnicos, auxiliares e especialização, o que equivale dizer que sairão por apenas R$ 29,90. Para mais informações, a escola disponibiliza o número WhatsApp 99223-1580.

*Com informações da assessoria

