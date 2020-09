Alternativa para recolocação dos funcionários da Sony

Cadastramento no Sine e tentativa de realocação no mesmo segmento | Foto: Divulgação/Sedecti.

Manaus- Devido ao fechamento da fabrica da Sony Brasil 250 funcionários ficaram sem emprego, a alternativa é o cadastramento pelo Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine-AM), com vistas a recolocação no mercado de trabalho, de preferência em empresas do mesmo segmento.



Sendo a proposta apresentada pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Veiga, aos executivos da empresa, em reunião nesta quinta-feira(17).

Os diretores da Sony, Thiago Rodrigues e Pedro Pinheiro Jr, expuseram ao secretário as razões que levaram o grupo, há 48 anos instalado no PIM, a encerrar a produção e comercialização das linhas de áudio, Tvs e câmeras, decisão que implicará na dispensa de 250 funcionários empregados atualmente na fábrica local.

A opção pelo fechamento da unidade da multinacional japonesa em Manaus é uma estratégia que visa o reposicionamento da Sony no mercado global, a partir de avaliações que apontaram recuo na participação da marca no setor de eletroeletrônicos no País, a partir de 2015, segundo Thiago Rodrigues, diretor de relações governamentais da empresa..

A empresa, de acordo com os executivos, está elaborando um pacote de compensações para os funcionários que serão dispensados em março do próximo ano, como meio de mitigar os efeitos das demissões, sobretudo em um momento de crise por que passa o mercado como um todo.

Ponte - O secretário Jório Veiga colocou à disposição do grupo os serviços do Sine-AM, órgão vinculado à Sedecti, para auxiliar na recolocação dos funcionários a serem dispensados. “Podemos fazer essa ponte, incluindo treinamento de pessoal, sem custos.

“Nós lamentamos muito a saída da Sony do nosso parque industrial, mas entendemos as questões empresariais que levaram a essa decisão. Em todo caso, o Amazonas estará sempre de portas abertas para o grupo em futuras parcerias”, afirmou Jório Veiga.

