Sortudos: amazonenses estão entre ganhadores do sorteio da Lotofácil

Dois ganhadores são de Manaus e um de Humaitá | Foto: Divulgação





Manaus - Três apostas do Amazonas acertaram os 15 números da Lotofácil e vão receber R$ 10.712,22 cada. O sorteio do concurso 2034 foi realizado na noite de quinta-feira (17). Ao todo, 103 apostas do país acertaram as 15 dezenas.

Conforme o site Loterias Caixa, dois ganhadores são de Manaus e fizeram as apostas em casas lotéricas do bairro Praça 14 e Centro, ambas na Zona Sul. Já o terceiro ganhador é do município de Humaitá (a 590 quilômetros da capital).

Confira os números sorteados

01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24

De acordo com a Caixa Econômica, no próximo sorteio da Lotofácil, a estimativa de prêmio é de R$ 1,5 milhão.

O jogo

A Lotofácil foi lançada em 29 de setembro de 2003 pela Caixa Econômica Federal e atualmente é uma das loterias preferidas pelos apostadores por ser a mais fácil de ganhar algum prêmio.

Com apenas 25 números disponíveis no volante de apostas da Lotofácil, de 01 a 25, você pode marcar de 15 a 18 números e ganha se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O custo de uma aposta com 15 números é de R$ 2,50 e a probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com todos os 15 números é de 1 em 3.268.760.

Leia mais

Confira datas de pagamento da primeira parcela de R$ 300

Quer ganhar R$ 120 milhões? Ainda dá tempo de apostar na Lotofácil