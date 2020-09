Que ser milionário? Mega-Sena sorteia neste sábado R$ 36 milhões

A Mega-Sena sorteia neste sábado (19) o prêmio acumulado de R$ 36 milhões. As seis dezenas do concurso 2.3001 serão sorteadas a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

O prêmio acumulou porque ninguém acertou os números no concurso anterior. As dezenas foram 09 - 21 - 37 - 39 - 43 - 54.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

*Via Agência Brasil

