Caixa libera cinco parcelas do auxilio de R$ 600, veja quem recebe

Manaus - A Caixa Econômica Federal libera a partir deste sábado (19) os novos saques e transferências do auxílio emergencial de R$ 600 para quem nasceu em janeiro e não está cadastrado no Bolsa Família. O beneficiário poderá sacar no mínimo, uma das cinco primeiras parcelas, a depender de quando teve o cadastrado aprovado pelo Governo. Algumas pessoas podem sacar ou transferir duas parcelas acumuladas.



A parcela liberada para saque e transferência faz parte do Ciclo 2 de pagamentos. O valor havia sido depositado em poupança digital da Caixa em 28 de agosto. A Caixa abre 770 agências neste sábado, das 8h às 12h, para atendimento a 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS.

1ª, 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª parcela?

A parcela do auxílio de R$600 liberada para saque ou transferências possui critérios:

1ª parcela: quem se cadastrou com ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho e teve aprovação depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto;

2ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho e quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho;

3ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho;

4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio;

5ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril;



Calendário da 1ª a 5ª parcela do benefício

Pagamentos da 1ª parcela

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

29 de setembro: nascidos em março

1 de outubro: nascidos em abril

3 de outubro: nascidos em maio

6 de outubro: nascidos em junho

8 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro



Ciclo 2

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a quarta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a terceira parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a segunda parcela

Depósito do dinheiro

28 de agosto: nascidos em janeiro

2 de setembro: nascidos em fevereiro

4 de setembro – nascidos em março

9 de setembro – nascidos em abril

11 de setembro – nascidos em maio

16 de setembro – nascidos em junho

18 de setembro – nascidos em julho

23 de setembro – nascidos em agosto

25 de setembro – nascidos em setembro

28 de setembro – nascidos em outubro e novembro

30 de setembro – nascidos em dezembro

Liberação de saque e transferência

19 de setembro – nascidos em janeiro

22 de setembro – nascidos em fevereiro

29 de setembro – nascidos em março

1º de outubro – nascidos em abril

3 de outubro – nascidos em maio

6 de outubro – nascidos em junho

8 de outubro – nascidos em julho

13 de outubro – nascidos em agosto

15 de outubro – nascidos em setembro

20 de outubro – nascidos em outubro

22 de outubro – nascidos em novembro

27 de outubro – nascidos em dezembro

Ciclo 3

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a quarta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a terceira parcela

Depósito do dinheiro

9 de outubro – nascidos em janeiro e fevereiro

16 de outubro – nascidos em março e abril

23 de outubro – nascidos em maio e junho

30 de outubro – nascidos em julho e agosto

6 de novembro – nascidos em setembro e outubro

13 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Liberação de saque e retirada

29 de outubro – nascidos em janeiro e fevereiro

3 de novembro – nascidos em março e abril

10 de novembro – nascidos em maio e junho

12 de novembro – nascidos em julho e agosto

17 de novembro – nascidos em setembro e outubro

19 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Ciclo 4

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a quarta e a quinta parcelas

Depósito do dinheiro

16 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro18 de novembro – nascidos em março e abril20 de novembro – nascidos em maio e junho23 de novembro – nascidos em julho e agosto27 de novembro – nascidos em setembro e outubro30 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Liberação de saque e retirada

26 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro

1º de dezembro – nascidos em março e abril

3 de dezembro – nascidos em maio e junho

8 de dezembro – nascidos em julho e agosto

10 de dezembro – nascidos em setembro e outubro

15 de dezembro – nascidos em novembro e dezembro

Calendário da 6ª parcela

O Governo Federal libera entre 17 e 30 de setembro o pagamento do auxílio emergencial, já com o valor de R$300, para os beneficiários do Bolsa Família. Quem for mãe chefe de família, o pagamento será dobrado, com valor de R$600.

As famílias beneficiárias do programa Bolsa Família não têm alteração nas datas de pagamento de seus benefícios. Dessa forma, quem se encaixa nas regras do auxílio emergencial e recebeu a primeira parcela logo em abril terá direito ao saque da sexta parcela.

O cronograma de pagamento segue o Número de Identificação Social (NIS) final do beneficiário.Quem não é cadastrado no Bolsa Família ainda não tem datas de pagamento. Para quem não recebe o Bolsa Família, o governo não divulgou as datas de pagamento.

Veja o calendário:

17 de setembro: NIS terminado em 1

18 de setembro: NIS terminado em 2

21 de setembro: NIS terminado em 3

22 de setembro: NIS terminado em 4

23 de setembro: NIS terminado em 5

24 de setembro: NIS terminado em 6

25 de setembro: NIS terminado em 7

28 de setembro: NIS terminado em 8

29 de setembro: NIS terminado em 9

30 de setembro: NIS terminado em 0

