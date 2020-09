Quer saber se receberá o auxílio esta semana? Veja no calendário

| Foto: Divulgação

Esta semana, a Caixa Econômica Federal prossegue com os pagamentos das cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial, ainda no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães solo), àqueles que se cadastraram pelo site ou aplicativo ou são inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Além disso, também terá sequência o calendário da 6ª parcela, no valor de R$ 300, aos cadastrados no Bolsa Família. Confira as datas mais abaixo.

No primeiro caso, os pagamentos estão seguindo quatro ciclos instituídos pelo governo federal, que são divididos em crédito em conta poupança social digital e saque em espécie e valem para as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial, evoluindo de acordo com o mês de nascimento e a data em que a pessoa recebeu a primeira parcela.

Atualmente, a Caixa está no ciclo 2, o que significa que quem recebeu a primeira parcela em abril receberá a quinta, quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a quarta, quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a terceira, quem recebeu a primeira parcela em julho receberá a segunda e quem foi aprovado recentemente receberá a primeira.

No segundo caso, estão sendo realizados depósitos da 6ª parcela do auxílio emergencial conforme o NIS (Número de Identificação Social) dos inscritos no Bolsa Família – eles já receberam as cinco parcelas iniciais.

Veja abaixo o cronograma de pagamentos da semana:

Segunda (21): será feito o pagamento da sexta parcela a beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 3;

Terça (22): será feito o pagamento da sexta parcela a beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 4; a Caixa também vai liberar o saque das cinco parcelas iniciais a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico e nasceu em fevereiro;

Quarta (23): será feito o pagamento da sexta parcela a beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 5; a Caixa também fará o crédito em conta das cinco parcelas iniciais a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico e nasceu em agosto;

Quinta (24): será feito o pagamento da sexta parcela a beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 6;

Sexta (25): será feito o pagamento da sexta parcela a beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 7; a Caixa também fará o crédito em conta das cinco parcelas iniciais a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico e nasceu em setembro;

Sábado (26): será feito o pagamento da sexta parcela a beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 8

