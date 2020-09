Prefeitura realiza mais de 84 mil atendimentos tributários

Outro canal bastante demandado para tirar dúvidas dos contribuintes também pode ser acessado pelo portal de serviços Manaus Atende | Foto: Divulgação

Com o atendimento presencial suspenso desde o dia 23 de março, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a central do Manaus Atende, serviço de atendimento tributário da Prefeitura de Manaus, passou a utilizar seus canais on-line para atendimento de 100% das demandas dos contribuintes. Em cinco meses, foram registrados 84.976 atendimentos virtuais.

“Tivemos a preocupação de priorizar a saúde das pessoas neste momento difícil de pandemia do novo coronavírus, mas sem deixar também a saúde financeira do município ser mais impactada neste período. Além das reformas e contenções de gastos que fizemos, mantivemos os serviços essenciais aos contribuintes funcionando, reforçando o atendimento on-line e garantindo que o manauara pudesse realizar qualquer procedimento via portal, sem sair de casa, para sua segurança e dos nossos servidores também”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.



Do total de atendimentos, 35% são referentes às solicitações dos contribuintes por meio do “Fale Conosco”, canal on-line disponível no portal de serviços http://manausatende.manaus.am.gov.br. O segundo canal de atendimento virtual mais demandado pelos contribuintes é Call Center 156, pelo qual os atendentes tiram dúvidas e orientam os cidadãos via telefone. Até agosto, aproximadamente 22 mil chamadas atendidas foram registradas.



Outro canal bastante demandado para tirar dúvidas dos contribuintes também pode ser acessado pelo portal de serviços Manaus Atende, o atendimento virtual via chat. De abril a agosto, 14.527 contribuintes recorreram a essa ferramenta de atendimento.



Processos e cadastros



O subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armando Simões, explica que a prefeitura sempre disponibilizou os canais de atendimento on-line ao cidadão, no entanto, com a suspensão do atendimento presencial, o índice de adesão aumentou.



“Com a pandemia, muito mais contribuintes estão descobrindo que é possível resolver tudo pela internet, por meio do portal de serviços Manaus Atende. Desde uma simples emissão de guia para pagamento de tributos à formalização de processo para alteração de titularidade de IPTU, por exemplo”, pontuou o subsecretário.



Simões lembra que, para formalizar qualquer processo tributário junto à Prefeitura de Manaus, o cidadão precisa realizar seu cadastro de usuário externo no Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos (Siged). No caso de pessoa jurídica, basta utilizar sua certificação digital para ter acesso ao sistema.



Segundo o gestor, nos últimos cinco meses, aproximadamente 8 mil contribuintes realizaram seu cadastro e solicitaram suas senhas para tramitação de processos on-line. No mesmo período, mais de 11 mil processos de contribuintes foram tramitados pelo Siged.



“Nossos atendentes analisam cada processo, para dar seguimento na solicitação. Caso haja algum problema no andamento do processo, seja por falta de documentos ou preenchimento, o contato é feito por meio do e-mail cadastrado pelo contribuinte”, concluiu Armando.de a



