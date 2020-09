Mesmo com receio de segunda onda, comércio não deve parar no AM

Manaus – Com o aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI e clínicos para casos de Covid-19 no Amazonas, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), e o receio de uma segunda onda no mercado especulativo, que apresentou forte queda de 1,3% na bolsa de valores brasileira, B3, na segunda-feira (21), representantes do comércio estão preocupados, mas não acreditam que o segmento será fechado novamente, prejudicando a economia.

Segundo a FVS-AM, registrou-se nos últimos dias um aumento da ocupação em 6% nos leitos públicos de UTI e 10% nos leitos privados.

Nos leitos clínicos, houve um crescimento de 20% de ocupação na rede pública e 30% na rede privada. Com isso, o complexo turístico da Ponta Negra voltou a ser interditado em Manaus, por meio de decreto assinado pelo prefeito Arthur Neto, buscando evitar uma segunda onda.

Cenário preocupa

O mercado e a população já temem o cenário e imaginam que o isolamento pode voltar a ser uma realidade, até mesmo no comércio. Para os representantes do comércio, o setor não é o culpado e as lojas não deverão ser novamente atingidas.

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, desde que o comércio abriu as portas na capital, não houve crescimento nos casos.

" Temos que ter todos os cuidados, mas não acredito que a economia irá parar novamente ou que as lojas voltem a ser fechadas. O que está acontecendo ao redor do mundo e aqui no Amazonas são situações diferentes, a bolsa de valores se trata de informações projetadas por pessoas que ganham em cima do valor do dólar, então é muito mais um cenário especulativo do que a realidade. " Ralph Assayag, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus

O motivo do aumento de casos seria, segundo ele, não a atividade econômica, mas as atividades de lazer que estão gerando cada vez mais aglomerações.



Assayag acredita que as lojas não deverão ser novamente atingidas | Foto: Divulgação

Queda das Bolsas

A B3 fechou em queda de 1,32%, aos 96.990 pontos e volume financeiro negociado na B3 de R$ 36,444 bilhões, acompanhando o desempenho das bolsas internacionais.



O pessimismo se apresenta por conta das notícias de que o Reino Unido está considerando realizar um novo lockdown devido ao aumento no número de novos casos de coronavírus.

Na Europa, ainda houve a pressão adicional de um escândalo global que derrubou as ações de bancos.

Aglomerações

Para o presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba David, o que se tem verificado são eventos que atraem grandes aglomerações e nenhuma precaução com os protocolos das autoridades de saúde no estado. De acordo com ele, isso preocupa os comerciantes que tem cumprido de maneira ordenada e com êxito as recomendações. “Precisamos identificar onde está o problema e punir esses indivíduos para que o comércio não seja prejudicado”, defende.

Para os representantes do comércio, o setor não é o culpado | Foto: Arquivo EM TEMPO

O comércio amazonense apresentou uma alta de 19,7% no volume de vendas em julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e demonstram que, no comparativo com o mês de junho deste ano, o crescimento foi de 5,5%.

Apreensão

De acordo com o economista e presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM), Francisco de Assis Mourão Júnior, o mundo se assusta com o aumento nos casos de coronavírus e é normal que as pessoas pensem na possibilidade de uma segunda onda. “Estamos em um momento crucial, onde a movimentação da economia está voltando aos poucos e conseguimos observar um aquecimento no comércio. É preciso que o Governo e a Prefeitura observem como irão proceder”, salienta.

Classes média e alta

O governador do Amazonas, Wilson Lima, destaca que o monitoramento de indicadores da Covid-19 mostra que há aumento de casos nas classes média e alta, que refletem no aumento de internações na rede privada e que é resultado, principalmente, de aglomerações e descumprimento de regras de higienização e uso de máscara. “A gente observa o desrespeito por parte de algumas pessoas, de aglomerações, locais que são conhecidos aqui da nossa cidade, de ações que deveriam ser implementadas e não foram”, diz.

