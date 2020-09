Investidores podem participar da ABF Expo Digital até esta quinta (24)

Manaus - Quem visitou o primeiro dia da ABF Expo Digital, feira de franquias on-line oficial da Associação Brasileira de Franchising (ABF), nesta terça-feira (22), teve a oportunidade de conhecer como funciona o franchising, além de obter orientações e dicas sobre como investir na Região Norte. O evento segue até quinta-feira (24), com acesso gratuito no site www.abfexpodigital.com.br .

Durante a manhã, o público da ABF Expo Digital pôde participar de uma palestra com o especialista em franchising e sócio-fundador da Proselling Consultoria, Alexandre Sita, que explicou o papel do franqueador, aquele que possui uma marca estabelecida no mercado e que oferece ao franqueado a oportunidade de utilizá-la no seu próprio negócio.

Além disso, Sita esclareceu sobre a remuneração do sistema, incluindo a Taxa de Franquia, que é um valor fixo e único pago pelo franqueado logo após a assinatura do contrato. Esse é o investimento inicial para abertura da franquia e deve estar devidamente discriminado na Circular de Oferta de Franquia (COF).

O especialista também falou sobre os royalties, taxas mensais cobradas do franqueado para a utilização da marca e do know-how do franqueador até o final da vigência do contrato. E a Taxa de Propaganda, valor mensal que é destinado a investimentos em ações que promovam a marca e seus produtos.

A palestra também contou com a participação da diretora de Microfranquias, Relacionamento e Novos Formatos da ABF Adriana Auriemo. “Há opções de franquias para todos os perfis de investidores, que vão desde R$ 3 mil e até ultrapassam R$ 1 milhão, então, para quem pretende apostar no segmento, é fundamental avaliar o seu perfil”, comenta a executiva.

Adriana explicou sobre a operacionalidade no dia a dia das redes e os desafios enfrentados pelos franqueados, e citou sua marca, a Nutty Bavarian. “Geralmente, shoppings funcionam de domingo a domingo, e pode acontecer de o franqueado ter que resolver um problema num domingo à tarde”, ressalta a diretora da ABF.

Outra dica da executiva para os participantes é não deixar de ler a COF, que deve ser entregue ao possível franqueado com cerca de dez dias de antecedência da assinatura do contrato, para que ele avalie a proposta em sua plenitude antes de fechar negócio.

“Antes de fechar o contrato também é interessante visitar as outras unidades da franquia, conversar com outros franqueados e até passar um dia em algum dos pontos de venda para ter a experiência do dia a dia do negócio”, orienta Adriana.

Além da Nutty Bavarian, também participam do evento outras marcas, entre elas, Anjos Colchões & Sofás, Asia Source Import & Export, Bob’s, Bolos do Cerrado, Bono Pneus, Cacau Show, Casa de Bolos, Casa das Cuecas, Casa do Construtor, Fábrica de Bolo Vó Alzira, Frango no Pote, Fuel, Help!, Home Angels, Instituto Embeleze, Instituto Gourmet, Lavô, Mais Laser, Maple Bear, Mediação, Mercadão dos Óculos, Mocelin Franchising, N1 Chicken, Odonto Company, Ortobom, Rockfeller Language Center, Royal Face Estética Facial, SMS Digital e Yes Cosmetics.

Os visitantes virtuais têm a oportunidade até a próxima quinta-feira (24) de trocar experiências e conhecer as marcas expositoras por meio de rodadas de negócios virtuais individuais pré-marcadas com os representantes das redes. Além disso, os interessados podem se inscrever nas palestras online, também gratuitas, com alguns dos principais especialistas do País. Basta acessar www.abfexpodigital.com.br.

Serviço:



ABF Expo Digital Região Norte

Data: 22, 23 e 24 de setembro de 2020

Acesso gratuito pelo site: www.abfexpodigital.com.br