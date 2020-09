Portal Nacional Imóveis Global lança três novos recursos exclusivos

Manaus - O site Imóveis Global , um portal de anúncios imobiliários nacional, lançou três novos recursos para busca de propriedades, que facilitam e auxiliam os visitantes na procura por preços e localizações que se encaixem nos perfis desejados. As novidades implantadas incluem até mesmo um recurso que permite o cálculo de financiamento, ajudando os interessados a terem uma noção de valores e fazer o próprio planejamento econômico. Confira AQUI o site para visualizar os recursos apresentados.

A primeira mudança é uma tabela com o preço médio das propriedades na área selecionada, de acordo com cidade, bairro ou zona. A expectativa é que o serviço aumente a capacidade de avaliar melhor a escolha de compra ou aluguel de um imóvel. Para auxiliar na procura e apresentar soluções, o sistema também sugere opções similares e acessíveis que correspondam à pesquisa realizada.

O segundo recurso permite que o visitante veja as características do imóvel, por exemplo o tamanho, as conveniências como supermercados, restaurantes e bancos próximos, e a distância entre a propriedade e o ponto de conveniência. A novidade tem como objetivo dinamizar o tempo gasto com visitas, além de poupar o bolso dos interessados.

"Ao introduzir esses recursos inovadores, mostramos nosso progresso no sentido de fazer uma grande mudança no mercado imobiliário. E isso não é tudo, durante o ano, anunciaremos vários extras, emocionantes, baseados em Inteligência Artificial e Realidade Virtual (VR) que reduzem drasticamente a necessidade de visitas aos imóveis e economizam tempo e dinheiro para clientes, imobiliárias e corretores", afirma o CEO do Portal Imóveis Global, Assen Anguelov.



A terceira e última novidade permite que seja feito um cálculo de financiamento, para que os visitantes possam simular a compra do imóvel ou propriedade desejado, além de fazer um comparativo das taxas de juros, do mínimo de entrada exigido e do máximo de parcelas que cada banco oferece para facilitar a compra. A opção utiliza dados dos cinco maiores bancos brasileiros e pode ser feita no próprio portal, na mesma página do anúncio que está sendo visualizado, sem a necessidade de ir aos bancos ou sair do site.

As opções inovadoras e exclusivas proporcionam maior comodidade e segurança às pessoas que estão em busca de um lar, terreno ou até mesmo salas comerciais para iniciar um negócio, durante o período de pandemia, apresentando o maior número de informações para que os interessados não precisem sair de casa. De acordo com Anguelov, as mudanças mostram o progresso do mercado imobiliário nacional.

"Neste ano, em especial, continuamos a introduzir inovações para facilitar a busca de imóveis on-line. Algumas estão sendo apresentadas por nós pela primeira vez no Brasil. Estamos verdadeiramente comprometidos em atender às crescentes necessidades e expectativas do povo brasileiro em relação à busca de propriedades", finaliza.

O mercado imobiliário no Amazonas fechou o primeiro semestre do ano de 2020 com o faturamento de R$ 426 milhões em vendas, e registra um crescimento de 24,5% se comparado ao primeiro semestre de 2019, onde o valor em vendas foi de R$ 342 milhões, superando as expectativas do setor diante de um cenário preocupante na crise ocasionada pelo novo coronavírus. Os dados foram divulgados pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM). A alta procura por imóveis no estado foi incentivada, principalmente, pelos juros bancários mais baixos.

Fundado em 2017, o site Imóveis Global trabalha com mais de 850 agências, com mais de 500 mil ofertas ativas diárias em mais de 1,3 mil cidades em todas as partes do Brasil, com o objetivo de levar um serviço de qualidade e oferecer o máximo de propostas possíveis para atrair diferentes públicos. O portal possui um sistema de software moderno, com gestão de relacionamento eficiente, fácil e segura, a partir de qualquer ponto.

