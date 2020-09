Novo app de delivery abre cadastro para entregadores em Manaus

| Foto: Divulgação

A empresa Oca Delivery iniciou cadastro dos profissionais autônomos de Manaus, com motocicletas e bicicletas, para que possam realizar entregas em toda cidade, com o menor valor de taxa do mercado. Empresas também podem fazer o cadastro para solicitar profissionais em serviço de delivery de alimentos e entregas em geral.

A intenção do novo segmento é gerar competitividade de mercado, ser uma opção de entrega mais justa e acessível, compreendendo as necessidades da classe autônoma e dos empresários locais.

“Hoje, um empregado autônomo paga um valor extremamente caro por cada entrega que realiza. Já na a Oca Delivery esse valor será sempre menor, o que gera ainda mais lucro para o trabalhador”, explica o proprietário da empresa, Lucas Silva.

Para ele, o maior diferencial da Oca Delivery é a consulta jurídica, realizada em cada cadastro.

“Temos dois escritórios jurídicos que fazem o batimento de todas as informações cadastradas na plataforma da Oca Delivery, tanto de empresários quanto de profissionais autônomos. Entendemos que este serviço é extremamente pessoal e privado, porque um entregador tem autorização para entrar, por exemplo, num prédio ou num residencial e entregar na porta da de uma pessoa e nós da Oca temos esse cuidado ao selecionar pessoas para nossa quadro de prestadores de serviço”, informou.

Segundo o empresário, com uma possível nova onda da Covid-19 (coronavírus), as empresas devem apostar ainda mais nos serviços de delivery, para manter o distanciamento social e a segurança alimentar da população.

“Embora tenha muita gente frequentando lugares públicos, a maioria das pessoas ainda prefere a segurança de ficar em casa e pedir seu próprio alimento, em segurança. Por este motivo, continuaremos com as mesmas medidas de segurança adotadas pelo grupo “319 New”. “Semelhante aos nosso motoristas da 319 New, os motoqueiros e office boys também atuam com máscara, álcool gel e praticam o distanciamento social”, acrescentou.

Office boys

Um dos principais serviços da plataforma é a abertura de cadastro para office boys. “É um serviço bastante conhecido nas grandes capitais e lançamos, em Manaus. No app, a empresa poderá solicitar este serviço para entregar com sigilo, rapidez e eficácia documentos, peças ou quaisquer itens. Mais informações podem ser obtidas pelo WhattsApp 92. 994789017.

