Pescadores de Ipixuna, no AM, receberão investimentos de R$ 250 mil

Manaus – O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) se prepara para contemplar pescadores de Ipixuna com 18 propostas de investimentos na pesca artesanal, totalizando mais de R$ 250 mil.

Os recursos serão disponibilizados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e serão entregues na forma de máquinas e equipamentos, como canoas de alumínio e motores, além de capital de giro para o custeio de despesas na atividade pesqueira.

Os investimentos buscam estimular a pesca artesanal no município, que no ano passado teve uma produção de 93 toneladas de pescado.

“O Idam tem sido um forte parceiro da colônia de pescadores em Ipixuna, trabalhando de forma integrada com o compromisso de fortalecer os beneficiários da colônia. Estes recursos vão impulsionar a cadeia produtiva da pesca artesanal, dando melhores condições de trabalho aos pescadores e renda às suas famílias”, afirmou o gerente da unidade local do Idam, Valdécio da Silva Gomes.

A pesca artesanal é uma das principais fontes de renda e alimento em Ipixuna, que conta com mais de 700 pescadores. Sendo a pesca uma das atividades que mais geram emprego, renda e segurança alimentar às comunidades rurais do Estado, o Idam tem direcionado muitos de seus esforços a investir e fomentar a cadeia produtiva do setor pesqueiro.

