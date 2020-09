Live Driver chega a Manaus garantido mais lucro aos motoristas

| Foto: Divulgação

Manaus - Lançada recentemente nos sistemas operacionais Android (PlayStore) e iOs (AppStore), a Live Driver chegou a Manaus para facilitar a vida dos motoristas de transporte particular de passageiros, por meio de chamadas em aplicativos de mobilidade urbana. Diferentemente das empresas concorrentes, a Live Driver é a única no mercado brasileiro com uma taxa fixa de 7% em cada corrida.

Valorização do trabalhador é a palavra para definir a parceria da empresa com o motorista, como explica Thiago Mota Pereira, de 37 anos, um dos sócios da Live Driver.

"Priorizamos o respeito ao motorista, e o serviço prestado por ele aos passageiros com o auxílio do app é reconhecido como de suma importância por nós. Diferentemente dos demais aplicativos, na Live Driver tanto o motorista quanto o passageiro poderão avaliar o perfil, e essa avaliação ficará disponível nos perfis de ambos. Isso, de uma certa forma, é benéfico ao motorista, porque se ele vê que o passageiro tem uma baixa avaliação, então ele tem a opção de não aceitar o chamado e, assim, evitar maiores transtornos", explica.

| Foto: Divulgação

Ainda de acordo com Thiago, a empresa conta com um suporte 24 horas, que é realizado diretamente em contato com os sócios. "Tanto o motorista quanto o passageiro podem entrar em contato, seja por meio de ligação, mensagens no app ou caixa de e-mails. A ideia é ouvir a todos, sem exceção, para melhor atendê-los", esclarece.

Benefícios

Constantemente muitos motoristas parceiros de empresas de transporte de passageiros, por meio de chamadas em aplicativos, criticam a longa distância percorrida até o ponto de embarque do passageiro. Pensando em evitar maiores gastos para o motoristas prestarem os serviços, a Live Driver oferta aos seus parceiros um bônus de R$ 10 para cada corrida em que o motoristas tenha que se deslocar por mais de três quilômetros até o embarque do cliente.

"As empresas concorrentes não beneficiam em nada os motoristas que percorrem às vezes 4 e até 8 quilômetros para embarcar o passageiro, e em alguns casos o solicitante cancela o chamado quando o motorista estava no meio ou próximo do ponto. Então, para evitar prejuízos aos nossos parceiros, disponibilizamos esse bônus", garante o sócio.

| Foto: Divulgação

Além disso, cada motorista parceiro que indicar motoristas, que confirmarem o cadastro na ferramenta, ganha até 30 litros de gasolina.

"Você indica cinco motoristas e, após a validação do cadastro de todos, você ganha 20 litros de gasolina como recompensa. Atualmente, em média, o litro da gasolina está saindo a R$ 4,29 em postos de combustíveis. Você multiplicando esse valor por 20 dá quase R$ 90, e ainda há opção de escolher o pagamento em dinheiro", revela.

Promoção

Desde agosto, a Live Driver oferta aos passageiros um super desconto de 50% no valor final da primeira corrida. A promoção é válida até o dia 30 de setembro deste ano.

Thiago explica que, diferente das empresas concorrentes, o motorista parceiro da Live Driver ganha o valor real sobre as corridas promocionais.

"Na concorrência, por exemplo, uma corrida que custa R$ 30, mas o passageiro ganha desconto de R$ 10 e só paga R$ 20, a empresa ainda cobra a taxa de serviço em cima dos R$ 20. Ou seja, o motorista ainda ganha menos do que foi pago na corrida, sendo que o desconto não é ofertado pelo motorista, e sim pela empresa. Nós da Live Driver acreditamos que em corridas promocionais o motorista deve receber o ganho real e nós é que devemos ser responsabilizados pelo valor promocional", ressalta.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

190: Disque-denúncia recebeu mais de 188 mil trotes em 2020 diz SSP-AM

Desarmado, delegado é rendido e assaltado no Parque 10, em Manaus