Manaus está entre as 20 cidades que mais consomem decoração

Manaus - Em 2019, a cidade de Manaus ficou na 16ª posição no ranking de consumo no varejo de artigos para casa e decoração. O estudo elaborado pela ABCAsa (Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores) e pelo instituto IEMI Inteligência de Mercado apontou que a cidade caiu quatro posições, já que em 2018 ocupava a 12ª colocação.



A participação de Manaus no mapa geral de desempenho nacional caiu de 0,85% (2018) para 0,6% (2019). Mesmo com a queda, a cidade foi a mais bem qualificada entre os municípios da região Norte, ficando à frente de Belém (PA), que aparece na 22ª posição.

Manaus é a 12ª capital a figurar na lista, ficando atrás de Campo Grande (13ª), Recife (11ª) e Fortaleza (9ª). Em contrapartida, a cidade ficou à frente de capitais como Natal (21ª), Belém (22ª) e Florianópolis (23ª).

Dados nacionais

No segmento de casa e decoração do Brasil, as vendas do varejo cresceram 1,63% em 2019 no comparativo com o ano interior. Em valores, o setor movimentou um total de R$ 63,9 bilhões no último ano, ante os R$ 62,9 bilhões em 2018.

Novamente incorporado à pesquisa, o setor têxtil (cama, mesa e banho) acrescentou R$ 19,9 bilhões ao valor obtido por todas as áreas abrangidas pela ABCasa.

O total somado (R$ 83,8 bilhões) ficou R$ 2,5 bilhões acima do saldo de 2018. A inclusão contribuiu para o crescimento atingido em praticamente todos os indicadores analisados. Vale ressaltar que, somente no quesito “produção local”, a participação do setor têxtil foi de R$ 12,9 bilhões.

Importações

As importações atingiram a cifra de US$ 1,4 bilhão, mesmo patamar alcançado em 2018. Já as exportações tiveram crescimento de 0,39%, passando de US$ 990,1 milhões para US$ 993,9 milhões.

Com a inclusão do setor de cama, mesa e banho, houve um acréscimo de US$ 200 milhões em importações e US$ 41,9 milhões em exportações.

Indicadores de produção

Os indicadores de produção, empresas atacadistas, pontos de vendas e mão-de-obra registraram queda em relação ao ano de 2018. O segmento de casa e decoração registrou uma leve queda de 0,39% em produção de artigos, passando de R$ 25,7 bilhões (2018) para R$ 25,6 bilhões (2019). Ao todo, 19,5 mil unidades produtoras foram responsáveis pelos resultados. No entanto, houve uma redução de 2,5% no número dessas fábricas no ano passado.

O número de empresas atacadistas do setor, que realizam o escoamento dos produtos até o consumidor final, teve queda de 1,4%. No segmento de cama, mesa e banho também houve diminuição: -1,39% no número de atacadistas.