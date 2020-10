Roupas feitas sob medida são alternativas de moda criativa em Manaus

Peças feitas sob medida | Foto: Divulgação

Manaus – A nova preferência dos amantes de moda em Manaus são as peças feitas sob medida. Além do preço mais acessível, essas roupas são adaptadas para o corpo dos clientes, com modelagem, corte, estampa, cor e textura únicos, escolhidos com exclusividade.

Um dos problemas mais relatados pelos consumidores ao comprar em lojas de grandes redes é encontrar roupas deslumbrantes, mas que precisam de ajustes nas mangas, na cintura ou em outras partes. Ocorre ainda a falta de peças que agradem, seja em pequenos detalhes até o caimento.

A estudante Diana Farias, 21, procurou lojas que vendem peças feitas sob medida após enfrentar essas dificuldades. "Eu sempre estou atrás de roupas que contemplem tanto o meu estilo, quanto o meu tamanho, e é bem difícil", afirmou.

A possibilidade de uma roupa com um estilo próprio e sob medida surgiu como uma luva, e logo se tornou uma prática comum da amazonense e de diversos outros consumidores.

"Tenho o hábito de comprar assim há algum tempo e inclusive, prefiro. A experiência é muito melhor e, ainda que eu me inspire em um modelo pronto, a roupa é só minha, feita especialmente para o meu corpo’’, ressaltou a estudante.

"A melhor parte é o diálogo com quem você está construindo aquela peça, porque não é só um ‘faz isso aqui para mim’. Tem também o processo criativo de pegar um modelo e deixar mais parecido comigo. Roupa é também um modo de discurso’’.

Plus size

Peça da loja Cookie Store | Foto: Arquivo pessoal

Vários comércios de Manaus aderiram a essa prática e uma das preferências de Diana Farias é a loja Pink Cookie Store, especializada em lingeries vintage e lingerie artesanal. Com produção própria, os modelos são desenhados pela curadora Paula Costa e confeccionados de acordo com as medidas dos clientes.

Um dos maiores diferenciais que a proprietária destacou nas mercadorias que oferece foi a representatividade, que agradou e atingiu um público que não se via nas lojas. As peças são, principalmente, roupas íntimas modeladas por mulheres plus size.

"Recebo muitas mensagens de mulheres falando sobre como ver corpos diferentes sendo expostos como bonitos e até sensuais as ajudou. Fico muito feliz com essa confirmação, pois essa é a mensagem que quero passar, essas mulheres precisam ser lembradas que elas são lindas do jeito que são’’, compartilhou Paula Costa.

A ideia de produção própria surgiu quando a proprietária da loja notou a dificuldade em encontrar peças de tamanhos maiores. O objetivo, de acordo com Paula, era não excluir mulheres plus size, algo que ela considera um problema na indústria da moda.

"Nós disponibilizamos modelos específicos para encomenda e o tamanho é de acordo com as medidas da cliente. Atualmente, trabalho principalmente com cetim e rendas. O cetim é um material confortável, por ser fresco - o que é necessário no calor da nossa cidade -, e também tem uma aparência luxuosa, um glamour que hoje em dia não é tão comum de se encontrar’’, explicou a proprietária.

Peça da loja Cookie Store | Foto: Arquivo pessoal

Quanto às peças de renda, um dos materiais mais usados nas lingeries, Paula Costa revelou que são confeccionadas com elastano, para que a adaptação ao corpo do cliente seja mais confortável.

Outras opções disponíveis também são peças moda praia, com foco em modelagens que sejam confortáveis para tamanhos maiores e que não estejam disponíveis para esse público.

"Realizei uma pesquisa com nosso público sobre o que as clientes procuravam e muitas pediram calcinhas menores, do tipo asa delta, que foge do modelo hot pants, geralmente o mais oferecido para o público. Assim, dá para notar que nem toda mulher plus size quer se esconder ou se cobrir com peças grandes, muitas querem também mostrar o próprio corpo, de forma que o favoreça’’, revelou.

Empreendimento on-line

Peça da loja Abacate Pink | Foto: Mailson Medina

“As redes sociais são fontes de ideias e descoberta de tendências. Cada vez mais as mulheres entendem que não existe um padrão de beleza definido, principalmente no universo fashion”, assim Duda Santana, influenciadora digital, define a relação entre as redes sociais e a busca por looks de milhares de mulheres.

O empoderamento feminino tem bases fortes na aceitação pessoal de cada mulher, entendendo que o corpo e a forma de se vestir seguem um estilo de vida, vivências e atividades diárias.

“A dica que sempre dou às minhas seguidoras e que vale para qualquer mulher, é se jogar sem medo. Não ter medo de arriscar, tão pouco do julgamento das pessoas. Conheça seu estilo, se entenda e sinta-se bem com o look que escolher. Somente assim o que você vestir passará a confiança para você e para os outros”, indicou a influenciadora digital.

Peça da loja Abacate Pink | Foto: Reprodução/Instagram

Sendo as redes sociais meios importantes de comunicação e divulgação, a proprietária da loja de roupas femininas Abacate Pink, Bianca Lopes, dedicou-se à internet e fundou o empreendimento on-line com o propósito de reviver tendências.

Investindo na produção de peças originais, Bianca criou a loja após notar a falta de produtos que a agradassem, com o passar do tempo, ela percebeu que o desagrado não era somente com ela.

"Comecei criando as peças para mim mesma, pois eu buscava um vestido ou uma saia nas lojas de departamento e não encontrava ao meu estilo e quando encontrava eram com valores absurdos’’, relembrou.

O carro-chefe da loja são os vestidos estilo mullet, os mais pedidos pelos clientes. Todas as peças são feitas à mão com inspirações em outros modelos, mas sempre com um toque pessoal.

''Eu opto por usar viscose. Uma viscose mixada com seda, que são tecidos mais leves, e vai ter um caimento que o pessoal gosta muito, falam que é aquele caimento que vai mexendo quando vai andando'', finalizou.

Leia mais:

Confiava na minha pistola, agora confio em Deus’, diz ex-detento

Netflix sofre boicote após lançar filme acusado de sexualizar meninas