Sefaz alerta para golpe em nome da Campanha Nota Fiscal Amazonense

Manaus - A Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) alerta consumidores e sociedade em geral para a ocorrência de ações de estelionato utilizando o nome da Campanha Nota Fiscal Amazonense, coordenada pela secretaria. A campanha está suspensa desde março, a fim de que os recursos que a mantém sejam empregados no combate ao novo coronavírus, e tem retorno previsto para o ano que vem.

A equipe da campanha, portanto, não tem realizado ações de contato com os contribuintes cadastrados. As denúncias dão conta de que os golpistas costumam exigir pagamentos para a liberação dos prêmios, muitas vezes relacionando a supostos débitos tributários, o que não é atribuição da campanha.

De acordo com o coordenador da NFA, o auditor fiscal Augusto Bernardo Cecílio, as mensagens falsas em geral têm origem de DDD de outros estados. Ele diz também que mensagens semelhantes já circularam em estados como Mato Grosso, que tem campanha semelhante, e aconselha cidadãos e contribuintes a não retornarem para os números que enviam as mensagens.

Augusto informa ainda que, nos casos em que a equipe da NFA entra em contato com os contribuintes, os números que realizam as ligações são os da secretaria (com prefixo 2121) e não números de celular.

“As listas de ganhadores da Campanha NFA estão no portal da NFA (nfamazonense.sefaz.am.gov.br) e a conta pessoal do participante só pode ser acessada com o CPF e senha do próprio cidadão, não permitindo o fornecimento de dados ou senhas para ninguém”, diz ainda.

A Sefaz informa também que os números corretos da coordenação da Campanha, que atendem para informações, são 2121-1732 e 2121-1689. A NFA também atende pelo e-mail [email protected]

*Com informações da assessoria

