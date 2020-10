Jogou na Lotomania? Confira o resultado do sorteio

O resultado do Concurso 2114 da Lotomania foi divulgado na noite desta sexta-feira (2). Os números foram sorteados com atraso pela Caixa Econômica Federal às 23h, por conta de problemas técnicos. O valor do prêmio acumulado é de R$2,3 milhões.

Confira os números sorteados:

04 05 10 13 23 24 25 29 37 40 43 44 46 49 54 56 65 93 98 99

O último concurso aconteceu no dia 29 de setembro, mas ninguém acertou os 20 números.

