Qual valor? Confira se o valor do Bolsa Família vai aumentar em 2021

Muitas famílias são dependentes do atual programa social Bolsa Família. De modo que esse que ganhou forças na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, passou a ser a solução para combater a pobreza.

De início os valores oferecidos pelo programa eram divergentes dos atuais, além das regras que se tornaram mais rígidas. Assim buscando atender quem realmente tem necessidade.

Muito questionado por gestões anteriores e até pelo governo atual, o programa do Bolsa Família, findou suas forças esse ano. Dessa maneira em meio a pandemia e ameaça de fome generalizada, coube a ele a solução.

Nos últimos meses o beneficio social, foi oferecido com valores de no mínimo R$ 600,00. Porém, com a estabilização da crise mundial por covid-19, seu valor caiu, hoje consta R$ 300,00.

A grande dúvida da população é qual será o valor fixo do beneficio em 2021?

De modo a considerar a morte do projeto renda Brasil, que iria substituir e oferecer uma renda mínima de R$ 300

Qual é a nova proposta para o Bolsa Família em 2021?

Com o cancelamento oficial do Renda Brasil, um programa considerado por especialistas um verdadeiro “natimorto”. Pois Guedes sempre disse que não haveria dinheiro para pagar o programa.

Restou manter o bolsa família, o presidente Jair Bolsonaro, já solicitou estudos para aumentar a renda. Além disso ele também quer conseguir ampliar o número de beneficiários. Dentro dos estudos, o governo busca um meio de equilibrar os gastos, e ainda assim atingir o maior número de pessoas que estejam em risco.

Um obstáculo é a possível perseguição política, com a briga que se instaura em Brasília, muitas propostas estão sendo travadas. Assim sendo, o presidente tem que agir com muita cautela para não levar um Impeachment.

Porém mesmo com esses obstáculos, o mesmo já declarou que apesar do Bolsa Família ser um programa associado ao ex-presidente petista, o máximo de esforços será dado para ajudar os brasileiros.

O valor mínimo esperado seria de R$ 300 durante o ano de 2021, mas tudo vai depender das condições do país. Assim o número de pobreza causada pela covid-19 será colocado na mesa.

Há chances do valor do Bolsa Família ficar fixo?

Aparentemente é para esse caminho que o presidente Jair Bolsonaro está indo. Dessa maneira a pressão popular, que pode inferir na sua carreira política vai pesar. O presidente mesmo já disse que não iria medir esforços para conseguir manter o programa e ainda o melhorar. A princípio, mesmo que seja um projeto Bolsa Família seja petista, será renovado e melhorado por ele.

Portanto os brasileiros podem dormir tranquilos. Pois sem dúvidas o Bolsa Família, será mantido. E provavelmente ao menos R$300,00 reais serão oferecidos a todos os brasileiros em situação de pobreza.

Lembramos que aqueles que tem problemas com o cadastro do benefício, devem atualizar o quanto antes. Através disso podendo garantir suas parcelas pagas em 2021.

Para isso basta ir no cadastro único da sua cidade e preencher seus dados pessoais. Desse modo assim que o beneficio estiver com valor fixado, você será beneficiado sem nenhum problema.

Com informações do site O Petróleo*

