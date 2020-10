Renovação da Carteira Nacional do Artesão ocorre em municípios do AM

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), por meio do Departamento do Artesanato, realizou de 21 a 25 de setembro, cadastramento e renovação da Carteira Nacional do Artesão no interior do Amazonas.

A visita técnica ocorreu em dois municípios do estado: Tefé e Maraã - distantes 522 e 610 quilômetros de Manaus respectivamente. Na ocasião, receberam atendimento os profissionais da Casa do Artesão em Tefé e artesãos do Grupo Teçume D’Amazônia, da comunidade de São João do Ipecaçu, no município de Maraã.

Juntamente com a equipe do Artesanato, esteve reunida a coordenadora do grupo Teçume D’Amazônia, Maria Rosenize Assis Amaral, que mostrou o trabalho de 32 mulheres “de fibra”, como são conhecidas as artesãs da região.

Rosenize também expressou sua gratidão pelo atendimento realizado na comunidade. “Somos gratas com o trabalho que a Secretaria está executando juntamente com o Governo do Estado. E acreditamos que através das Carteiras em mãos, as mulheres do grupo terão mais visibilidade com seus trabalhos”, destacou.

Segundo a secretária executiva da Setemp, Neila Azrak, o retorno com as atividades do Departamento do Artesanato pós-quarentena, no interior do Amazonas, tem sido importante para que os artesãos sintam-se acolhidos. “O Governo do Amazonas está desenvolvendo este trabalho por meio da Setemp para que os atendimentos cheguem a quem precisa, podendo assim motivar a geração de emprego e renda através do Artesanato e Economia Solidária”, enfatizou.

Outros municípios do estado também estarão recebendo atendimento da equipe para a renovação e cadastramento da Carteira Nacional do Artesão até o final de dezembro.

