MP amplia empréstimo consignado para aposentados e pensionistas

A Presidência da República editou Medida Provisória (1006/2020) que amplia a margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O novo limite passa de 30% para 40% do valor do benefício, sendo que 5% devem ser destinados para saque o pagamento da fatura do cartão de crédito.

O governo espera aumentar a oferta de crédito na economia em meio à crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 e, assim, estimular o consumo no final do ano.