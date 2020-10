Crédito Emergencial da Afeam para feirantes chega a mais de R$1 milhão

Manaus - Nesta semana, o Governo do Estado, por meio do Crédito Emergencial da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam), atingiu a marca de mais de R$ 1 milhão em financiamentos para feirantes cadastrados na Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS).

De março a outubro foram 209 operações de crédito para Manaus, Tefé, Novo Airão, Iranduba e Rio Preto da Eva e o próximo município a receber liberação de crédito voltado aos feirantes da ADS será Presidente Figueiredo.

O agricultor Augusto de Freitas do município de Novo Airão recebeu o financiamento de R$ 5 mil para investir no plantio. “Vamos investir no adubo orgânico e adubo químico para progredir cada vez mais. Planto pimentão, maxixe, pepino, feijão de metro e agradeço muito o incentivo", frisou o produtor.

De acordo com o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, os feirantes não poderiam ficar de fora do alcance do Crédito Emergencial. “A atividade desenvolvida pelos feirantes em todo Estado não poderia parar e o nosso dever era fazer com que o crédito chegasse até eles de forma rápida e para isso, a parceria com a ADS foi fundamental”, disse ele.

Para Sérgio Litaiff Filho, presidente da ADS, o Crédito Emergencial da Afeam veio em boa hora para os feirantes. “Ter alcançando agora o valor de R$ 1 milhão nos leva à certeza de que estamos no caminho certo, de fato, preocupados com aqueles que são nosso público alvo. É um número significativo no qual só temos a agradecer aos feirantes que confiaram nesse projeto. Eu e todos os nossos colaboradores ficamos muito felizes em poder participar do crescimento dos produtores e de todas as famílias envolvidas”, afirmou.

Como ter acesso

Os feirantes de todo Estado podem procurar a equipe técnica da ADS para acessar a linha de financiamento da Afeam, munidos dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, dados bancários e declaração de feirante cadastro na ADS. Os limites de financiamento podem chegar ao valor de R$ 21 mil, sendo que até R$ 5 mil não é necessário apresentar avalista.

Para mais informações, acesse www.afeam.am.gov.br.

*Com informações da assessoria





