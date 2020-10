Caixa libera pagamento da 7ª parcela do auxílio na próxima semana

O Auxílio Emergencial foi prorrogado até dezembro | Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal (CEF) começa a pagar, na próxima 2ª feira (19.out), a sétima parcela do auxílio emergencial, criado para amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus no país.

Como ocorre habitualmente, os beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receber a nova parcela, no valor de R$ 300 e R$ 600 para as mães chefes de família.



De acordo com a Caixa, os valores serão depositados aos inscritos conforme o calendário de pagamento, que segue a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Deste modo, os beneficiários cujo NIS termine com o número 1 já podem sacar o valor nesta segunda.

Quem não faz parte do Bolsa Família e se inscreveu no programa através do aplicativo, site ou Cadastro Único, terá acesso a próxima parcela a partir do dia 30 de outubro. É importante ressaltar que, segundo o governo federal, nem todos os cidadãos considerados elegíveis nas cinco primeiras parcelas terão direito à extensão do auxílio.

O Auxílio Emergencial foi prorrogado até dezembro e, de acordo com a equipe econômica do governo, não terá continuação.

Com informações do site SBT Notícias*

