Salão de beleza por assinatura abre oportunidade de trabalho em Manaus

| Foto: Divulgação

O primeiro lounge de beleza por assinatura do Mundo, a Makeup For All Experience chega a Manaus e abre oportunidade de trabalho. Entre elas: cabeleireiro, manicure, pedicure, barbeiro e muito mais. A oportunidade é para contratação imediata e banco de dados.



Os profissionais devem enviar currículo para o email [email protected] . As vagas são para diversas especialidades. São elas: cabelereiro; manicure e pedicure especialista em unhas em gel, fibra, polygel, acrigel, banho de gel e blindagem; designer de sobrancelhas com e sem henna; massoterapeuta; podóloga (o); extensionista em cílios fio a fio, 3D, russo boneca; cabelereiro especialista em corte e colorimetria; barbeiro com experiência; depiladora; serviços gerais; copeira.

Sobre a Makeup For All Experience

Já imaginou ter um lounge de beleza all inclusive para você com um valor acessível e fixo? A Makeup For All é o "primeiro lounge de beleza por assinatura do Mundo" e tem o objetivo facilitar o acesso aos serviços.

A loja física está localizada à Avenida Djalma Batista, 1905 - Loja 3. Mais informações pelo número (92) 98836-8687 ou @makeup4allexperience.

Leia mais:

Dólar fecha no maior valor em duas semanas

Caixa libera pagamento da 7ª parcela do auxílio na próxima semana