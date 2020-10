Sepror atualiza tabela para investimento no Agro do Amazonas

| Foto: Divulgação/Sepror

Manaus - A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Política Agrícola, Pecuária e Florestal (Seapaf), divulgou nesta sexta-feira (16), a tabela atualizada de preços dos produtos usados na produção rural do estado do Amazonas.

Nesta tabela, houve a inserção de novos produtos, sendo que o documento conta com valores de referência das principais casas de itens agropecuários para que os produtores tenham conhecimento dos melhores preços antes de realizarem investimentos.

Confira aqui a tabela.

Para o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, o boletim é uma grande ajuda para o produtor e o orienta na aquisição de material para trabalhar na produção.

“Esse trabalho da equipe técnica da Secretaria de Produção Rural é de extrema importância para quem quer investir em cadeias produtivas e necessita elaborar o projeto técnico econômico-financeiro, seja para acessar o crédito rural nos agentes financeiros seja para quem vai investir recursos próprios. O importante é ter as informações estratégicas para que o projeto tenha sustentabilidade”, disse.

O material está dividido em 13 tópicos com os valores unitários de diversos produtos, entre os quais, vermífugos injetáveis, kit de lira, pá e mexedor, calcário, óleo de andiroba, açaí 9%, sólidos solúveis, cacau seco, sementes, mudas, tratores, motoserras, formicidas, adubo orgânico e vários outros produtos de grande importância na hora de produzir.

O levantamento foi realizado em Manaus e em alguns municípios do interior, onde ficam as grandes casas agropecuárias e comércios ligados à cotação e tem como referência os valores do mês de maio deste ano.

O produtor que desejar mais informações sobre a tabela, bem como de onde encontrar os fornecedores pode enviar um e-mail para a Seapaf ([email protected]) ou entrar em contato pelo telefone (92) 99141-7054.

*Com informações da assessoria

