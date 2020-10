Veja o calendário de pagamento da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª parcela de R$ 300

| Foto: Divulgação

Para organizar os pagamentos das 4 parcelas extras de R$ 300 o governo divulgou quatro calendários. Dessa forma, a 6ª parcela será paga dentro do Ciclo 3, a 7ª parcela dentro do Ciclo 4, a 8ª parcela dentro do Ciclo 5 e a 9ª parcela, no Ciclo 6.

A estratégia de pagamento continua a mesma, com o calendário dividido em datas distintas para o crédito em conta poupança digital e para o saque em espécie.

Beneficiários que receberam a 1ª parcela em abril - (Terão direito a 4 parcelas de R$ 300)

Ciclo 3 - 1ª parcela de R$ 300 (6ª parcela

Nascidos em Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 30 de setembro 07 de novembro Fevereiro 05 de outubro 07 de novembro Março 07 de outubro 14 de novembro Abril 09 de outubro 21 de novembro Maio 11 de outubro 21 de novembro Junho 14 de outubro 24 de novembro Julho 16 de outubro 26 de novembro Agosto 21 de outubro 28 de novembro Setembro 25 de outubro 28 de novembro Outubro 28 de outubro 01 de dezembro Novembro 29 de outubro 05 de dezembro Dezembro 01 de novembro 05 de dezembro

Ciclo 4 - 2ª parcela de R$ 300 (7ª parcela)





Nascidos em Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 30 de outubro 07 de novembro Fevereiro 04 de novembro 07 de novembro Março 05 de novembro 14 de novembro Abril 06 de novembro 21 de novembro Maio 08 de novembro 21 de novembro Junho 11 de novembro 24 de novembro Julho 12 de novembro 26 de novembro Agosto 13 de novembro 28 de novembro Setembro 15 de novembro 28 de novembro Outubro 16 de novembro 01 de dezembro Novembro 18 de novembro 05 de dezembro Dezembro 20 de novembro 05 de dezembro

Ciclo 5 - 3ª parcela de R$ 300 (8ª parcela)





Nascidos em Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 22 de novembro 19 de dezembro Fevereiro 23 de novembro 19 de dezembro Março 25 de novembro 04 de janeiro Abril 27 de novembro 06 de janeiro Maio 29 de novembro 11 de janeiro Junho 30 de novembro 13 de janeiro Julho 02 de dezembro 15 de janeiro Agosto 04 de dezembro 18 de janeiro Setembro 06 de dezembro 20 de janeiro Outubro 09 de dezembro 22 de janeiro Novembro 11 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 12 de dezembro 27 de janeiro

Ciclo 6 - 4ª parcela de R$ 300 (9ª parcela)





Nascidos em Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 13 de dezembro 19 de dezembro Fevereiro 13 de dezembro 19 de dezembro Março 14 de dezembro 04 de janeiro Abril 16 de dezembro 06 de janeiro Maio 17 de dezembro 11 de janeiro Junho 18 de dezembro 13 de janeiro Julho 20 de dezembro 15 de janeiro Agosto 20 de dezembro 18 de janeiro Setembro 21 de dezembro 20 de janeiro Outubro 23 de dezembro 22 de janeiro Novembro 28 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 29 de dezembro 27 de janeiro

Beneficiários que receberam a 1ª parcela em maio - (Terão direito a 3 parcelas de R$ 300)

Ciclo 3 - 1ª parcela de R$ 300 (6ª parcela)





Nascidos em Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 30 de outubro 07 de novembro Fevereiro 04 de novembro 07 de novembro Março 05 de novembro 14 de novembro Abril 06 de novembro 21 de novembro Maio 08 de novembro 21 de novembro Junho 11 de novembro 24 de novembro Julho 12 de novembro 26 de novembro Agosto 13 de novembro 28 de novembro Setembro 15 de novembro 28 de novembro Outubro 16 de novembro 01 de dezembro Novembro 18 de novembro 05 de dezembro Dezembro 20 de novembro 05 de dezembro

Ciclo 4 - 2ª parcela de R$ 300 (7ª parcela)





Nascidos em Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 30 de outubro 07 de novembro Fevereiro 04 de novembro 07 de novembro Março 05 de novembro 14 de novembro Abril 06 de novembro 21 de novembro Maio 08 de novembro 21 de novembro Junho 11 de novembro 24 de novembro Julho 12 de novembro 26 de novembro Agosto 13 de novembro 28 de novembro Setembro 15 de novembro 28 de novembro Outubro 16 de novembro 01 de dezembro Novembro 18 de novembro 05 de dezembro Dezembro 20 de novembro 05 de dezembro

Ciclo 5 - 3ª parcela de R$ 300 (8ª parcela)





Nascidos em Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 22 de novembro 19 de dezembro Fevereiro 23 de novembro 19 de dezembro Março 25 de novembro 04 de janeiro Abril 27 de novembro 06 de janeiro Maio 29 de novembro 11 de janeiro Junho 30 de novembro 13 de janeiro Julho 02 de dezembro 15 de janeiro Agosto 04 de dezembro 18 de janeiro Setembro 06 de dezembro 20 de janeiro Outubro 09 de dezembro 22 de janeiro Novembro 11 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 12 de dezembro 27 de janeiro

Ciclo 6 - 4ª parcela de R$ 300 (9ª parcela)





Nascidos em Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 13 de dezembro 19 de dezembro Fevereiro 13 de dezembro 19 de dezembro Março 14 de dezembro 04 de janeiro Abril 16 de dezembro 06 de janeiro Maio 17 de dezembro 11 de janeiro Junho 18 de dezembro 13 de janeiro Julho 20 de dezembro 15 de janeiro Agosto 20 de dezembro 18 de janeiro Setembro 21 de dezembro 20 de janeiro Outubro 23 de dezembro 22 de janeiro Novembro 28 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 29 de dezembro 27 de janeiro

Beneficiários que receberam a 1ª parcela em junho - (Terão direito a 2 parcelas de R$ 300)

Ciclo 5 - 1ª parcela de R$ 300 (6ª parcela)





Nascidos em Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 22 de novembro 19 de dezembro Fevereiro 23 de novembro 19 de dezembro Março 25 de novembro 04 de janeiro Abril 27 de novembro 06 de janeiro Maio 29 de novembro 11 de janeiro Junho 30 de novembro 13 de janeiro Julho 02 de dezembro 15 de janeiro Agosto 04 de dezembro 18 de janeiro Setembro 06 de dezembro 20 de janeiro Outubro 09 de dezembro 22 de janeiro Novembro 11 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 12 de dezembro 27 de janeiro

Ciclo 6 - 2ª parcela de R$ 300 (7ª parcela)





Nascidos em Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 13 de dezembro 19 de dezembro Fevereiro 13 de dezembro 19 de dezembro Março 14 de dezembro 04 de janeiro Abril 16 de dezembro 06 de janeiro Maio 17 de dezembro 11 de janeiro Junho 18 de dezembro 13 de janeiro Julho 20 de dezembro 15 de janeiro Agosto 20 de dezembro 18 de janeiro Setembro 21 de dezembro 20 de janeiro Outubro 23 de dezembro 22 de janeiro Novembro 28 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 29 de dezembro 27 de janeiro

Beneficiários que receberam a 1ª parcela em julho - (Terão direito a 1 parcela de R$ 300)

Ciclo 6 - 1ª parcela de R$ 300 (6ª parcela)