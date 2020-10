Sine Amazonas divulga 23 vagas de emprego para esta quinta (21)

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 23 vagas de emprego para esta quarta-feira (21/10).

Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected], colocando no assunto a vaga pretendida.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am).

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área

OBS: Essencial que tenha capacidade de se comunicar com as pessoas, responsabilidade, honestidade, flexibilidade, agilidade. Possuir veículo próprio, disponibilidade para viagens, ser proativo, desejável experiência com vendas externas e visitação, currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COSTURA

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na área

OBS: Experiência em corte e costura em geral e modelagem, diferencial em costura em couro, proativo, disponibilidade de horário, e que saiba trabalhar em equipe, currículo atualizado.

03 VAGAS: INSTALADOR DE ACESSÓRIOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área

OBS: Instalação de acessórios de carro, parte elétrica, alarme, trava, instalação de mídias e serviços de instalações em gerais, currículo atualizado.

03 VAGAS: HIGIENIZADOR DE CARROS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área

OBS: CNH B, proativo, que saiba trabalhar em equipe, foco no resultado, trabalho com esforço físico e polimento de veículo, currículo atualizado.

05 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área

OBS: currículo atualizado

02 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência em à la carte

OBS: Curso de cozinheiro, currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE TAPEÇARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS: Costura em geral em tapeçaria, couro, revestimento, cobertura de assoalho e teto, currículo atualizado.

03 VAGAS: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

OBS: Com experiência na área de à la carte, currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Precisa de emprego? Rede de Supermercados está contratando em Manaus

Veja as vagas de emprego no Sine Amazonas nesta terça