Caixa define calendário de auxílio emergencial de R$ 300

Os novos depósitos na conta poupança digital serão encerrados em 29 de dezembro | Foto: Reprodução

Com a definição de novas parcelas do auxílio emergencial em quatro vezes de R$ 300, a Caixa definiu as datas de pagamentos para os beneficiários do programa.

Os novos depósitos na conta poupança digital serão encerrados em 29 de dezembro, enquanto os saques e transferências, liberados depois, seguirão até 27 de janeiro de 2021.

Porém, nem todos os auxiliados receberão as quatro novas parcelas. Aqueles que deram início ao ciclo de pagamentos em abril, por exemplo, receberão 9 parcelas do programa. Já aqueles que começaram a receber em julho, totalizarão 6 parcelas.

O novo calendário não contempla os auxílios aos beneficiários do Bolsa Família. Desta vez, é preciso ficar atento à quantidade de novos benefícios que poderão ser obtidos pelo cidadão.

A quantidade varia: os pagamentos feitos em agosto, de R$ 600, terão mais 4 parcelas de R$ 300, pagas entre setembro e dezembro.

Os beneficiários de setembro, com a última parte de R$ 600, receberão 3 vezes a quantia de R$ 300, em outubro, novembro e dezembro.

Quem recebeu pela última vez o benefício de R$ 600 neste mês, terá mais dois depósitos de R$ 300, em novembro e dezembro. Por fim, quem receberá os últimos R$ 600 em novembro, terão apenas mais uma parcela de R$ 300, no mês seguinte.

Os pagamentos são realizados conforme o mês de aniversário de quem solicitou o auxílio. Os novos depósitos fazem parte do ciclo 3 da Caixa, que iniciou em 30 de setembro, com benefícios pagos aos aniversariantes de janeiro.

As novas parcelas de R$ 300 tem regras mais restritivas. Os pagamentos e novas regras do auxílio emergencial, além do calendário completo, podem ser consultadas no site da Caixa.