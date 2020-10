Feira digital oferece atividades gratuitas para microempreendedores

Manaus - Enfatizando o mês da micro e pequena empresa, o Sebrae no Amazonas inicia, a partir de amanhã (21), a Feira Digital Internacional de Empreendedorismo, Inovação e Crédito (FDIEIC 2020), com a oferta de mais de 40 atividades entre palestras, seminários, painéis, rodadas de crédito e de negócios. A iniciativa também oferece uma grande exposição virtual de estantes para comercialização de produtos regionais. Todas as atividades são totalmente online e gratuitas. A Feira Digital segue até sexta-feira (23).



As inscrições tanto para visitantes da Feira Digital quando para interessados em participar das palestras e demais atividades estão disponíveis pelo site www.fdieic.com.br Ou se preferir, o internauta pode acessar a área da Feira pelo portal do Sebrae-AM www.sebrae.com.br/amazonas . Informações 0800 570 0800.

De acordo com a gerente de atendimento e relacionamento com o cliente do Sebrae/AM, Helena Garcia, as palestras abordam diversos temas atuais, buscando apresentar ideias e maneiras para auxiliar os empreendedores neste momento de retomada da economia. Ela enfatiza que os palestrantes são especialistas de renome nacional e internacional. Quanto à exposição virtual, Helena Garcia destaca que são mais de 110 Expositores nas áreas de beleza, moda, artesanato, gastronomia, energia solar, agronegócio, e muito mais.

Outro destaque são as rodadas de crédito, nas quais o empresário dono de um pequeno negócio terá a oportunidade de dialogar diretamente com um representante de banco ou instituição financeira para a obtenção de crédito. Haverá ainda uma maratona de ideias voltada para incentivar a criação de negócios digitais no Amazonas.

Segundo ressalta a diretora superintendente do Sebrae/AM, Lamisse Cavalcanti, a Feira Digital será um diversificado canal de conhecimento e de estímulo à inovação para os empresários e, ainda, um momento para refletir e olhar para as oportunidades de mercado nacional e internacional. “Como se pode constatar, a programação da Feira é muito ampla. Estamos disponibilizando um grande número de palestrantes, consultores e colaboradores do Sebrae para, em três dias, mostrar aos nossos empreendedores como eles podem voltar a acrescer, como eles podem inovar e ampliar seu mercado de atuação”, enfatiza a diretora.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

AM registra alta de 44% na abertura de pequenas empresas na pandemia

Pequenos negócios amazonenses registram evolução econômica de 93%