Adaf promoverá atualização cadastral de animais em 13 municípios do AM

Manaus - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) realizará, de 1º a 30 de novembro, a segunda etapa da atualização cadastral de animais nos 13 municípios amazonenses do Bloco I do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (Pnefa).

Nesse período, os produtores deverão se dirigir à Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) onde sua propriedade estiver cadastrada.

O diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo, lembra que a vacinação contra a febre aftosa já se encontra suspensa nos municípios do Bloco I (Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini, Guajará, Envira, Eirunepé, Ipixuna, Itamarati e parte de Tapauá) e que a manutenção desse status sanitário reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) depende de medidas como a atualização cadastral.

“O Estado do Amazonas deu um passo muito importante e precisamos contar com o apoio dos produtores nesse momento, para que façam a atualização cadastral dos seus rebanhos onde foi suspensa a vacinação de febre aftosa”, reforça.

Além do atendimento presencial, o produtor poderá acessar a ficha de notificação de atualização no site da Adaf (adaf.am.gov.br) e encaminhá-la, preenchida, por e-mail ou Whatsapp da Ulsav em seu município para realizar a notificação.

A atualização é voltada para coletar informações de todos os animais presentes nas propriedades, não apenas bovídeos.

“É importante manter os dados atualizados para fins de fiscalização, atendimentos de doenças e para estimativa dos rebanhos do estado”, destaca a fiscal agropecuária médica veterinária da Adaf, Joelma Silva.

As multas pela não declaração custam R$ 20 por animal de médio porte (ovinos, caprinos e suínos) e R$ 40 por animal de grande porte (bovídeos e equídeos).

*Com informações da assessoria

