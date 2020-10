Setor primário do AM dá indicativos de crescimento

Dados do IBGE comprovam o bom momento do setor primário amazonense, fruto dos investimentos corretos do Plano Safra do Governo do Amazonas. A produção de ovos é uma tradição de mais de 50 anos e ao longo desses anos, avançamos muito na produção e na qualidade do ovo produzido aqui no estado. É preciso que o consumidor amazonense valorize nossos produtos regionais que geram emprego, renda e melhoram a vida de quem mora aqui”, disse o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

O fato é visto pela Associação Amazonense de Avicultura (AAMA) como resultado de investimento empresarial e apoio governamental, cujas ações geraram confiança do consumidor. O presidente da AAMA, Luiz Mário Peixoto, diz que o crescimento do consumo de ovos se deve, também, por ser o produto uma proteína mais acessível popularmente, se comparado a outros produtos como carne e frango.

Ranking

O Amazonas é a 12ª Unidade da Federação que mais produz ovos de galinha no Brasil, sendo Manaus o 14º, no ranking, dos maiores municípios produtores desses ovos no país. A pesquisa do IBGE indica ainda que a produção de ovos de galinha, no Amazonas, gerou o valor de produção de R$ 228,3 milhões em 2019 - R$ 28,2 milhões a mais do que em 2018. O valor de produção também foi o maior da região norte. No segundo semestre de 2020, segundo o Instituto, o Amazonas registrou 1.930.491 cabeças de galinhas poedeiras.

*Com informações da assessoria