Caixa libera mais quatro lotes de saques de R$ 1.045 do FGTS; confira

| Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O segundo semestre é de benefícios liberados. Os trabalhadores brasileiros já começaram a receber quatro novos pagamentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Até o mês que vem a Caixa Econômica Federal vai liberar mais quatro lotes de saques emergenciais em espécie do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no valor de R$ 1.045.

Se você nasceu entre os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, o saque já pode ser feito em qualquer agência do banco federal. Os R$ 1.045 podem ser sacados por trabalhadores com contas ativas e inativas.

As próximas liberações de saques serão feitas assim:

31 de outubro: nascidos em setembro;

31 de outubro: nascidos em outubro;

14 de novembro: nascidos em novembro;

14 de novembro: nascidos em dezembro.

Vale lembrar que os pagamentos no app (na conta digital) já foram feitos para todos os trabalhadores nascidos até dezembro. Ou seja, R$ 1.045 podem ser acessados no aplicativo Caixa Tem. Isso significa que o valor já está na sua conta digital, caso você consulte o saldo agora.

Acontece que o aplicativo só permite a realização de pagamentos de contas e boletos, enquanto o saque do dinheiro só será feito nas agências da Caixa e das lotéricas. Segundo a Caixa, se a conta digital não sofrer movimentação até o dia 30 de novembro, os valores retornarão à conta FGTS do trabalhador, devidamente corrigidos.

Leia mais:

Saques de até R$ R$ 2.090 do FGTS e PIS/PASEP são liberados; confira

Caixa abre hoje 770 agências para pagar auxílio emergencial e FGTS