Guaraná de Maués ganha selo nacional de Indicação Geográfica

Manaus – O guaraná e o bastão de guaraná da Terra Indígena Andirá-Marau, em Maués (distante 276 quilômetros de Manaus), ganharam o registro de Indicação Geográfica (IG), que serve como meio de valorizar e proteger o produto local em âmbito nacional.

A certificação foi dada na categoria Indicação de Procedência (IP), neste mês, por meio do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

Na região, mais de 2.500 produtores fazem parte do processo de produção do guaraná. Só em 2019, por exemplo, 540 toneladas foram produzidas em Maués. Os dados são da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

Já no Amazonas, 880 toneladas de guaraná foram produzidas em 2019. O fruto é produzido e comercializado no município e exportado. Dessa forma, o reconhecimento trará maior visibilidade para o mercado nacional e internacional, movimentando a economia da cidade e do Estado.

Em 2018, Maués recebeu o mesmo reconhecimento do Inpi. Na época, 250 toneladas de guaraná eram produzidas.

Segundo o técnico do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (Idam), Ademir Bentes, a valorização é o principal objetivo visado pelos produtores da região.

“A principal importância é em relação à valorização do produto, pois vamos ter um produto rotulado e comprovado quanto a sua qualidade e procedência, e assim vamos evitar a concorrência com produtos de baixa qualidade”, declara o Bentes.

Para o secretário executivo adjunto de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas da Sepror, Airton Schneider, alavancar o agronegócio no Norte é fundamental para melhorar a vida do homem no campo.

“Este selo veio para coroar o trabalho dos produtores de Maués. Comprovando sua procedência e sua qualidade, trazendo uma visão especial do mercado para o guaraná produzido no município, e assim possibilitando uma vida mais digna e estável ao produtor", afirma Schneider.

Propriedades do fruto

Rico em cafeína e antioxidantes e com propriedades anti-inflamatórias, o guaraná pode ainda prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, diabetes e outras patologias. O seu plantio começa no período chuvoso, quando o solo começa a ter mais água, favorecendo a região. Sua colheita é entre outubro e dezembro.

*Com informações da Sepror

