Educação financeira pode ser a saída para endividados no AM

Manaus– O número de endividados no Amazonas disparou em 67,2% no mês de setembro deste ano. Já em 2019, o percentual de devedores no mesmo período ficou em 65,1%. Os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) revelam como está vida financeira dos amazonenses e economistas ensinam como a educação financeira pode auxiliar as famílias da capital em meio à pandemia.

Apesar do índice elevado, o levantamento mostra que essa foi a primeira queda desde maio de 2020. O percentual em setembro engloba famílias que possuem dívidas no cartão de crédito, cheque especial e pré-datado, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal e prestação de carro e casa.

Como é o caso da contadora Vanda Borges. Ela e o esposo estão com dívidas acumuladas no cartão de crédito e até cheques. “O meu esposo tinha uma pequena empresa de confecção de roupas. Um pouco antes da crise, a microempresa faliu e só ficamos com as dívidas. Eu continuo no meu emprego, o que tem ajudado no momento, mas, com a pandemia, o que era ruim só piorou”, desabafa.

Já a jornalista Beatriz Miranda, está conseguindo economizar e até a investir o dinheiro, apesar da crise. Ela mora com o namorado em Manaus e ambos trabalham. “A pandemia foi uma situação atípica para nós, pois o meu namorado passou a ganhar mais nesse período, fez alguns trabalhos extras e recebeu uma proposta de emprego melhor”, revela.

Com a quarentena, o casal passou a economizar ainda mais, já que não saia de casa. Eles passaram a cozinhar mais vezes, ao invés de pedir comida por aplicativos de entrega, e até a investir no Tesouro Direto, construindo a reserva de emergência. “A gente não divide os gastos. Não existe de ter o gasto dele e o meu, e sim as despesas dos dois. Então, a gente soma o nosso salário e subtrai as dívidas”, explica Beatriz.

O que é educação financeira?

A economista Socorro Correa explica que educação financeira é a capacidade de administrar as finanças pessoais, ter a competência para investir e que vai além de economizar. “Esse é um ensino que deveria ser aprendido nas escolas, desde os primeiros anos do ensino fundamental, para evitar índices altos de endividamento”, avalia.

Para ela, saber administrar o básico é primordial para os planos futuros. “A educação financeira auxilia a pessoa em preocupações de curto prazo, como equilibrar orçamento mensal e também no planejamento de médio e longo prazo, como por exemplo, na fase da velhice, quando as rendas tendem a diminuir se for pensar apenas na previdência pública”, sugere.

Segundo o economista Wallace Meirelles, independentemente da crise, o brasileiro não é educado financeiramente. “De maneira cultural e educacional, o brasileiro tende a não se preocupar muito com a questão orçamentária. Porém, quem está desempregado vai lutar para sustentar a família e as finanças ficam desequilibradas. Essa é uma crise mundial e a repercussão local é imediata”, afirma.

De acordo com Socorro, essa busca por conhecimento nas finanças não deve ser um anelo apenas diante de crises, pois independe da idade e fases da vida. “Fomos acostumados a não pensar para daqui 20 ou 30 anos e nem estimulados a ter reservas. Essa atitude é algo a ser analisada. Em tempos de dinheiro e renda, é preciso guardar um pouco para as emergências. Em crise, com pouca ou nenhuma renda, é preciso reduzir o consumo ou buscar rendas alternativas”, aconselha.

Finanças na pandemia

Com a crise gerada pela pandemia, ela dá algumas dicas para tentar sair do buraco financeiro que as dívidas forneceram. “Não gaste além do que você tem. Caso a sua situação é de dívidas vencidas, busque renegociar, observando que, apesar de lhe dar um fôlego, isso vai significar mais juros. Equilibrar as contas é uma matemática simples e só tem duas ações básicas: aumentar a renda e reduzir os gastos", diz.

Sobre reduzir os gastos, Socorro diz ser um sacrifício, principalmente para quem já vem fazendo isso, e envolve a qualidade de vida da família. No entanto, ela garante ser essa uma solução positiva para equilibrar as contas, quitar dívidas e recomeçar uma nova fase de vida.

Para quem está saindo da crise, a economista aconselha não se acomodar para não voltar ao ponto inicial. Ela diz que é preciso ter autocontrole para não fazer mais contas e ter uma reserva de emergência para momentos de apertos, como o gerado pela pandemia.

“No caso de pessoas desempregadas e sem nenhuma renda, fica difícil aplicar esses conhecimentos, pois existe um consumo mínimo mensal, ou seja, de um lado tem despesas, do outro nenhum recurso para custear tais despesas. Caso essas pessoas não consigam se inserir no mercado, seja pelo emprego ou pelo empreendedorismo, o governo tem que ajudar na sua subsistência, o que tem feito o Governo Federal com o auxílio emergencial. Muitos países já tratam isso como uma renda obrigatória para que efeitos da crise não causem danos maior para a sociedade, vítima do desemprego e do fechamento de negócios”, finaliza a economista.

Leia mais:

Como sair das dívidas? AM é o 3º Estado em número de endividados



Número de famílias endividadas diminui 7,2% de abril a junho no AM

Desespero de endividados pode impulsionar procura ilegal por agiotas