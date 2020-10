Consumo de Gás Natural têm novo recorde no Polo Industrial de Manaus

É o recorde histórico de consumo pelas indústrias na região | Foto: Divulgação/Cigás

Manaus – A produção industrial do Amazonas segue acima da média nacional no terceiro trimestre de 2020. Cerca de 60 das maiores indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM), usuárias do gás natural, consumiram uma média de 156 mil metros cúbicos por dia deste combustível no mês de setembro.

Empresas do ramo de bebidas, papel e celulose, metalurgia e transporte, por exemplo, apresentaram um consumo acima da média dos últimos meses.

No total, as indústrias do PIM superaram em 10% o volume consumido em agosto deste ano, e em 32% em relação ao mesmo período de 2019.

Esse crescimento expressivo demonstra a importância do gás natural no aumento da competitividade dessas empresas e como este insumo é um forte aliado para vencer desafios como a pandemia.

Em relação a outros combustíveis, o gás natural apresenta economia de até 50% para as fábricas, o que contribui para que a região consiga atrair novos investimentos.

Atualmente, a rede de gasodutos da Cigás se estende por mais de 140 quilômetros, com presença em praticamente todas as vias do Distrito Industrial e também nas proximidades de indústrias localizadas nas rodovias AM-010, BR-174 e no perímetro urbano, além dos municípios de Anori, Anamã, Caapiranga, Codajás e Coari.

Setembro também foi mês de alta no consumo do gás natural para unidades comerciais e habitacionais, com aumento acima de 25% no volume comercializado em relação ao mês anterior.

A adesão de novos usuários tem crescido exponencialmente em Manaus, por conta das vantagens do gás natural. Neste sentido, a Cigás segue ampliando a rede de gasodutos para outras regiões.

*Via Agência Brasil

