Prazo para contestar auxílio de R$ 300 negado vai até segunda (2)

Para aqueles beneficiários que tiveram o auxílio emergencial de R$ 300 negado, o pedido de contestação poderá ser solicitada até a próxima segunda-feira (2). A solicitação deve ser realizada pelo beneficiário no site da Dataprev.

Neste primeiro etapa, o pedido está disponível apenas aos trabalhadores em geral e aqueles inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Para o público do Bolsa Família, as regras ainda serão divulgadas.

Por ser reavaliado mensalmente, caso seja identificada uma irregularidade, o benefício é cancelado.

Em nota enviada ao site Metrópoles, o Ministério da Cidadania explicou que "solicitações, feitas exclusivamente pelo site, serão acatadas desde que o motivo do cancelamento permita sua contestação e que os trabalhadores cumpram todos os requisitos para recebimento do auxílio”, prosseguiu a pasta.

Após a reanálise dos dados, a extensão do auxílio emergencial será concedida no mês seguinte, sendo também paga de forma retroativa a parcela que foi cancelada.

Não é necessário se dirigir a nenhuma agência da Caixa, lotérica ou posto de atendimento do Cadastro Único.

*As informações são do site Metrópoles

