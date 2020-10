Banco Central mantém taxa básica de juros em 2% ao ano

É a 2ª vez consecutiva que a equipe segura a taxa no mesmo patamar | Foto: Agência O Globo

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta 4ª feira (28.out) manter a Selic, taxa básica de juros, em 2% ao ano. É a 2ª vez consecutiva que a equipe segura a taxa no mesmo patamar, o menor da história, depois de uma série de quedas.

A decisão vem alinhada com as previsões do mercado.