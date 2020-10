Auxílio emergencial é liberado para 95 mil novos aprovados

67,7 milhões de pessoas já receberam o auxílio | Foto: Divulgação

O governo federal divulgou nesta quinta-feira (29), um novo calendário dos pagamentos e saques do auxílio emergencial para trabalhadores que tiveram o pedido reavaliado em outubro. 95 mil novos beneficiários irão receber a ajuda federal.

Para os novos aprovados, a primeira parcela será paga já nesta sexta-feira (30), dentro do Ciclo 4. Já a segunda será depositada conforme o Ciclo 5, entre os dias 22 de novembro e 12 de dezembro. As parcelas três, quatro e cinco serão depositadas de acordo com o calendário do Ciclo 6, entre 19 de dezembro e 27 de janeiro de 2021.

Com o novo lote o auxílio emergencial chegou a 67,7 milhões de pessoas, representando um gasto público de mais de R$ 230 bilhões, segundo o Ministério da Cidadania.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

De acordo com a Lei que estabeleceu o auxílio, todo cidadão elegível, ou seja, que cumpra os requisitos para receber o benefício de R$ 600 ou de R$ 1.200, tem direito a cinco parcelas. Como o programa vai até 31 de dezembro de 2020, prazo do decreto de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19, algumas parcelas podem ser pagas simultaneamente.