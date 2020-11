Prefeito anuncia antecipação de salários de novembro e dezembro e data

Os pagamentos começarão a ser efetivados já a partir do dia 12 de novembro para os servidores da Semed | Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus - Os aproximadamente 32 mil servidores públicos ativos da Prefeitura de Manaus terão os salários de novembro e dezembro antecipados, além da segunda parcela do 13º salário paga já na primeira semana do último mês do ano. O anúncio foi realizado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto nesta quarta-feira, 4/11, em suas redes sociais. “É um presente pelo esforço e dedicação de tantos anos de amor por nossa cidade”, afirmou.

Os pagamentos começarão a ser efetivados já a partir do dia 12 de novembro para os servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). No dia 13, será o pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). As demais secretarias e órgãos municipais receberão no dia 16 de novembro.

“No dia do meu aniversário, darei esse presente de gratidão aos milhares de servidores municipais”, justificou o prefeito, fazendo referência a sua data natalícia, em 15 de novembro, e anunciando ainda a quitação da segunda parcela do 13º dos servidores para o dia 4 de dezembro, bem como o pagamento do seu último mês como prefeito para até o dia 15.

“O fim de ano dos nossos valorosos servidores municipais será farto e digno, dignidade, aliás, que sempre foi a marca do tratamento que a eles dispensei, do mesmo modo, como sempre foi a cara do respeito que esse mesmo grupo de mulheres e homens sempre me dispensaram”, relatou Arthur Neto, que em outubro já havia antecipado o pagamento salarial do 10º mês do ano para antes do Dia do Servidor Público, em 28 de outubro.

Em dezembro, os trabalhadores da Educação municipal receberão no dia 11. Já os servidores da Saúde e também da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) terão o salário na conta no dia 14, enquanto as demais secretarias ficam para o dia 15 do mês.

Calendário de pagamento

Folha de novembro:

Semed – 12/11/2020;

Semef / Semsa – 13/11/2020;

Demais secretarias – 16/11/2020.

Folha de dezembro:

13º salário (segunda parcela) - 4/12/2020;

Semed – 11/12/2020;

Semef / Semsa – 14/12/2020;

Demais secretarias – 15/12/2020.

