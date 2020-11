Sine Amazonas divulga 42 vagas de emprego para esta quinta (5)

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 42 vagas de emprego para esta quinta-feira (05/11). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

03 VAGAS: COSTUREIRA(O) PROFISSIONAL

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na área.

OBS: Que saiba costurar tecido plano e malharia, operar máquina reta, overlock, interlock e galoneira; currículo atualizado.

20 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com ou sem experiência.

OBS: Ser comunicativo, boa fluência verbal, gostar de usar redes sociais; currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Realizar controle de ponto, toda rotina administrativa relacionada aos colaboradores, inserção de documentos no sistema da empresa; currículo atualizado.

06 VAGAS: ANALISTA DE SISTEMA

Escolaridade: Ensino Superior completo

Com experiência na área de Tecnologia e Administração.

OBS: Saber implementar sistemas, coordenando atividades dos usuários no cliente; elaborar manuais de utilização, ministrar treinamentos, documentar as atividades diárias junto ao cliente; ter experiência com PMBOK, SCRUM E AGIL; inglês técnico; administração de servidor Linux; currículo atualizado.

03 VAGAS: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na área.

OBS: Curso desejável NR35, NR10, ter disponibilidade para trabalhar aos fins de semana; currículo atualizado.

09 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com e sem experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

