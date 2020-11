Paulo Guedes diz que Brasil terá 'Real Digital'

Guedes comemorou a aprovação da autonomia do Banco Central e falou sobre medidas adotadas e que serão implementadas, como o Real Digital . | Foto: Divulgação

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta quarta-feira (4) que o Brasil terá uma moeda digital lastreada em Real, o chamado Real Digital. A confirmação foi feita durante um evento em comemoração às 100 milhões de Contas Poupança da Caixa Econômica Federal .

Guedes comemorou a aprovação da autonomia do Banco Central e falou sobre medidas adotadas e que serão implementadas, como o Real Digital . "Nós temos finalmente o Banco Central autônomo, que é uma versão ligeiramente diferente, mas ainda assim com a principal missão, que é a preservação do poder de compra da moeda brasileira", disse.

O ministro aproveitou para comentar as iniciativas recentes do BC, como o Pix e o OpenBank.

Também nesse momento, ele confirmou que o Brasil terá uma Moeda Digital de Banco Central. "Com o Banco Central autônomo novamente, isso é algo extraordinário, também na dimensão digital. O Pix, OpenBank, as fintechs e a moeda digital. O Brasil terá a moeda digital. O Brasil está a frente de muitos países", celebrou.

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, diz que o projeto do Real Digital deve ficar pronto em 2022, mas Guedes não comentou o prazo para esse lançamento, embora já tenha se antecipado e pedido apoio da Câmara para aprovar a matéria.