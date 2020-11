Cetam e FAS traçam estratégias para novas ofertas de cursos

No próximo dia 16/11, o Cetam iniciará o curso “Organização, processo de trabalho e planejamento em saúde” | Foto: Divulgação

Manaus - O planejamento de ações estratégicas, visando a ampliação da oferta de cursos de capacitação, foi um dos temas discutidos em reunião entre a direção do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), na tarde de quinta-feira (05/11).

O diretor-presidente do Cetam, professor doutor José Augusto de Melo Neto, acompanhado do diretor da Escola Francisca Saavedra, Salatiel Gomes, reuniu-se com o superintendente da FAS, Virgílio Viana. Eles discutiram a ampliação da parceria entre as duas instituições para este ano e para 2021 e 2022.

O objetivo dos cursos ofertados é a formação de agentes de saúde para atuarem junto a povos ribeirinhos. No próximo dia 16 de novembro, o Cetam iniciará o curso “Organização, processo de trabalho e planejamento em saúde”. Serão 120 horas de aula e 122 alunos distribuídos em cinco turmas.

As turmas foram formadas em comunidades localizadas em Manaus, Carauari, Eirunepé, São Sebastião do Uatumã, Itapiranga, Uarini, Alvarães, Tefé e Iranduba.

“O foco dos cursos que Cetam e FAS ofertarão é a geração de emprego e renda, com o compromisso do desenvolvimento das comunidades e, consequentemente, dos municípios amazonenses, atendendo uma determinação do governador Wilson Lima. Para isso, agentes que já atuam em comunidades ribeirinhas serão capacitados”, explicou o professor José Augusto.

Bioeconomia

De acordo com o diretor-presidente, na reunião com Virgílio Viana também se discutiu a ampliação do catálogo de cursos com a FAS sobre bioeconomia e empreendedorismo. “Pensou-se em capacitações em diferentes eixos, com o intuito de fortalecer o interior do Amazonas”, ressaltou o diretor-presidente do Cetam.

Também participaram da reunião a diretora acadêmica do Cetam, Rita Mara Miranda; Luiz Castro, analista técnico do Comitê de Planejamento Estratégico da Aliança da FAS; Valcléia Solidade, superintendente de Desenvolvimento Sustentável da FAS.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Projeto Transformar gera economia ao Governo do Amazonas de R$ 178 mil

Cetam busca ações para reduzir índices de desemprego