LanGrill será representante do AM no concurso “O Quilo é Nosso"

Manaus - Em uma disputa acirrada na Cantina Ghiotto, no bairro Parque Dez, na zona Centro-Sul de Manaus, ocorreu a segunda etapa do concurso “O Quilo é Nosso” da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), onde participaram três restaurantes: Biliskão Food, Boteco Dedé e LanGrill – com o prato “Medalhão de Pirarucu recheado”. Todos disputando a vaga de representante do Amazonas na etapa nacional.

Participaram desta segunda etapa do evento seis jurados técnicos, que avaliaram os pratos dos candidatos, para escolher o restaurante que representaria o Amazonas. Após a degustação de todos, foi feita uma votação e, logo depois da apuração dos votos, foi anunciado o vencedor.

Em primeiro lugar, garantindo a vaga de representante do estado, ficou o restaurante Langrill. Já em segundo, o restaurante Biliskão e em terceiro, o Dedé Boteco. O evento foi para convidados e imprensa manauara.

Para o representante do restaurante Langrill, Daniel Soares, “Foi uma grande conquista e um grande prazer! A LanGrill, desde a sua criação, carrega a proposta de restaurante fast food, mas esse ano, em decorrência da pandemia, resolvemos repaginar e reformular a operação, iniciando o trabalho com Quilo", disse.

Segundo Soares, receber o título é extremamente importante e serve para nos mostrar que ele e sua equipe fizeram a escolha certa. "Um título gratificante que entra como prêmio para toda uma equipe que se dedicou muito para fazer isso acontecer. É uma satisfação enorme poder representar esse estado grandioso que conta com inúmeras riquezas e particularidades gastronômicas. A expectativa é grande, mas estamos confiantes em levar um pouco da cultura baré e, se possível, sagrar o AM como vitorioso em mais essa edição” completou.

O presidente da Abrasel no Amazonas, Fábio Cunha, salientou que o Amazonas está muito bem representado e que o estado está na disputa por mais um título, pois já trouxe dois em 2017 e 2018. "Mesmo com todas as dificuldades vividas pela categoria desde o início da pandemia, seguimos fortes e unidos para lutarmos pelos nossos direitos e assim vencermos, Juntos somos mais fortes!", afirmou.

