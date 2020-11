Em Manaus, espaço de alimentação típica será inaugurado nesta segunda

O empreendimento localiza-se na Rua Acre, 141, no bairro Vieiralves | Foto: Divulgação

Manaus – No Amazonas, de janeiro a setembro deste ano, 6.998 pequenos negócios surgiram a mais, em relação ao mesmo período em 2019, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Só o número de abertura de empresas para Microempreendedores Individuais (MEI) cresceu 44% no Estado no mesmo período de 2020.

Quem faz parte desse número é proprietária do restaurante 'Zuzu, Casa de Comida', Diva Amazonas. Há um ano ela e sua sócia Anete Perrone resolveram abrir o próprio negócio no ramo de alimentação. “Estudamos e buscamos um local onde poderíamos agregar a história da nossa casa, sendo um local que causasse uma nostalgia aos que pudessem compartilhar esse momento”, revela.

Depois de buscar, encontraram o local com as características que almejavam. No restaurante, serão oferecidos almoço, café da tarde, tacacá e jantares de grupos preparado pelo Chef da casa.

Diva conta também que enfrentou algumas dificuldades para organizar e montar o restaurante durante a pandemia. “A busca por materiais na pandemia atrapalhou por alta no comércio, o que fugiu do planejamento que estávamos seguindo. Mas conseguir manter uma referência é gratificante. Conseguimos aliar o diferencial do nosso negócio contando a história de todas as mães”, detalha.

Outro desafio foi finalizar a obra, pois a reforma ficou suspensa por conta da pandemia. Com a experiência, ela orienta que planejar todos os detalhes do empreendimento faz a diferença para que o sonho saia do papel e se torne realidade.

O empreendimento será inaugurado nesta segunda-feira (9), a partir das 11h, na Rua Acre, 141, no bairro Vieiralves, na zona Centro-Sul de Manaus. Para usufruir da arquitetura do ambiente e conferir os pratos que serão servidos, basta entrar no perfil do Instagram .

