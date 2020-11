Caixa abre 772 agências neste sábado para saque do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal (CEF) abrirá neste sábado (7), das 8 horas às 12 horas, 772 agências, para atender 6,9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial. Amanhã, recebem os nascidos em janeiro e fevereiro que estão nos Ciclos 3 e 4, que poderão sacar o dinheiro em espécie.

Serão beneficiados os trabalhadores nascidos de janeiro a outubro que também poderão sacar da poupança social digital os recursos que ainda não foram utilizados do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Se você quiser saber se a agência da Caixa abrirá na sua cidade, basta acessar o site do banco e conferir.

Segundo a CEF, todos que forem ao banco neste sábado, será atendido durante o período de funcionamento. Não é necessário chegar antes do horário da agência abrir. Lembrando que horário será de 8 horas até às 12 horas.