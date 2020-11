Setor primário recebe aporte de R$ 350 mil em Apuí

Manaus - Por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), o Governo do Amazonas realizou a entrega de veículos de grande porte para duas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de Apuí (a 453 quilômetros da capital) neste sábado (07). O objetivo da ação é contribuir para o fortalecimento de atividades do setor primário no município com a redução de custos das OSC's com fretes e a melhoria dos serviços oferecidos pelas próprias associações.

Contemplada em edital, a Associação dos Produtores Familiares Ouro Verde recebeu um caminhão Cummins ISB4.5 no valor de R$ 160 mil. Por ano, a associação chega a produzir seis toneladas de guaraná, três toneladas de cacau, 17 toneladas de café, 25 toneladas de milho e 45 toneladas de mandioca, sendo que a sua área de cultivo compreende 72 hectares.

Também por meio de edital a Associação de Desenvolvimento Sustentável Sucunduri da Amazônia foi beneficiada com uma caminhonete F400 no valor de R$ 189.640,00. A produção desta associação é distribuída entre as propriedades dos associados, cada qual com uma área de quatro a nove hectares. Os principais itens cultivados são macaxeira, mandioca, banana, melancia, batata-doce e mamão, além de queijo, doces diversos, linguiça artesanal, leite e derivados. Ao todo, a produção anual chega a 13 toneladas.

Benefícios

Mais de 50 famílias foram beneficiadas com a aquisição dos veículos concedidos pelo FPS. O caminhão e a caminhonete ajudarão no processo de modernização das atividades dos associados seja na prestação de serviços seja na melhoria de transporte e locomoção para a prática de cultivo e manejo. As OSCs terão ainda seus custos reduzidos, uma vez que não mais precisarão pagar por fretes. Até então, cada frete custava R$ 350.

"Fico muito feliz quando venho a um município e tenho a oportunidade de realizar entregas que irão fazer a diferença na vida das pessoas, como por exemplo, os caminhões que hoje estas instituições formadas por produtores da agricultura familiar estão recebendo. Os veículos possibilitarão o transporte de suas produções para a venda, com um custo bem menor. Fica, aqui, os meus agradecimentos e o meu respeito aos que são do interior e aos que fazem parte do setor primário", destacou o governador do Estado, Wilson Lima.

Segundo a secretária executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Kathelen Santos, a entrega desses veículos tem como principal objetivo melhorar o escoamento da produção e proporcionar economia aos agricultores na medida em que não precisarão mais pagar o serviço de frete que, antes, era contratado pelas associações para o transporte de suas produções não só em Apuí, mas também para municípios próximos.

FPS

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho, renda e autossustentação que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e o setor primário.

*Com informações da assessoria