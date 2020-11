Suco de uva e vinho ficarão mais caros em 2021, aponta Mapa

Na safra 2019/2020, a produção de uva foi de aproximadamente 1,4 milhão de toneladas | Foto: Reprodução

A partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, o preço mínimo da uva industrial será de R$ 1,10/kg para safra 2020/2021. O novo preço é destinado aos estados da região Sul, Sudeste e Nordeste para a uva destinada à fabricação de suco, vinho e outros derivados (com 15° glucométricos).

O reajuste irá vigorar até 31 de dezembro de 2021, como prevê a Portaria n º 351, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (9).

O novo preço, fixado em 22 de outubro pelo Conselho Monetário Nacional, leva em conta os custos variáveis de produção das lavouras, além de considerar outros indicadores de mercado.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) elabora um estudo sobre o preço por meio de painel envolvendo agricultores, revendedores de insumos e indústrias.

“Esse aumento foi impulsionado, principalmente, pela alta no preço dos defensivos e da mão de obra", explica Sílvio Farnese, diretor de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O preço mínimo é o valor de referência garantido pelo governo na Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). É um seguro de preço ao produtor a custo zero e uma ferramenta relevante na decisão de plantio.

Na safra 2019/2020, a produção de uva foi de aproximadamente 1,4 milhão de toneladas, considerando uvas para indústria e de mesa, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O processamento nessa safra para produção de vinhos, sucos e derivados foi próximo a 800 mil toneladas. No caso de cultivo da uva para fins industriais, estima-se que a participação do estado gaúcho é superior a 90% do total produzido no país.

*Com informações da Mapa

Leia mais:

Projeto do Senado prevê melhoria para obtenção de crédito