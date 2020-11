Grupo Fametro arremata Tropical Hotel em Manaus por R$ 91 mi

Manaus - A Justiça do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira (11), mais um leilão do Tropical Hotel. O Grupo Fametro foi quem arrematou o local, após os vencedores dos últimos leilões não cumprirem com o pagamento da oferta de compra lançada em fevereiro deste ano. O valor pago pelo grupo pelo hotel de selva foi de R$ 91.075.100,00.

O Tropical Hotel veio a falência em maio do ano passado. O primeiro leilão aconteceu em 11 de fevereiro deste ano, mas o ganhador não pagou o valor para o arremate do imóvel.



O leilão determinado pela 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) foi acompanhado pelo presidente do Grupo Fametro, Wellington Lins. Em novembro de 2019, o grupo Fametro também comprou a estrutura e o terreno que abrigam a Santa Casa de Misericórdia, no Centro Histórico de Manaus.

O hotel

Inaugurado nos anos 70, o tradicional Hotel localizado às margens do Rio Negro, possui uma estrutura de mais de 230 mil metros quadrados e área construída de aproximadamente 55.525 metros quadrados, com capacidade para 3 mil pessoas.



No seu auge, o imponente hotel recebia diversas celebridades que vinham a Amazônia e se hospedavam em um dos 611 apartamentos do luxuoso hotel de selva.

Com contas que superavam 20 milhões e após cortarem a energia do hotel, o Tropical parou de receber hóspedes em maio do ano passado e foi a leilão por diversas vezes.

Coletiva de imprensa

Nesta quinta-feira (12), às 10h30, na unidade 2 da Fametro, na avenida Constantino Nery, a instituição realiza coletiva para a imprensa com o objetivo de detalhar e informar o projeto que será executado no local. Participam do evento o diretor Administrativo Wellington Lins Jr, o Diretor Financeiro, Leandro Lins, o diretor de Expansão, Yad Amado e a vice-reitora, Cinara Cardoso.



