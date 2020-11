Precisa de emprego? Prefeitura oferta 25 vagas para esta quinta (12)

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota | Foto: Marcos Santos/USP

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 25 vagas de emprego nesta quarta-feira, 11/11. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do Sine Manaus ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] No campo assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida.

Diariamente, a Prefeitura de Manaus divulga na ferramenta Stories, do Instagram, e em sua página do Facebook as vagas de emprego oferecidas no Sine Manaus. O candidato interessado em uma das oportunidades disponibilizadas precisa validar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para se concorrer às vagas, é necessário acessar o site www.acesso.gov.br, para fazer a solicitação de cadastro.

Os currículos devem estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e recado, além de informações sobre o tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS digital, entrada no seguro-desemprego ou quaisquer outras dúvidas, são feitas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quinta-feira:

8 vagas – Ajudante de carga e descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar embarque e desembarque de mercadorias. Enviar currículo com o assunto “Ajudante de Carga e Descarga”

8 vagas – Ajudante de carga e descarga – contrato intermitente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar embarque e desembarque de mercadorias. Enviar currículo com o assunto “Ajudante de Carga e Descarga - Contrato Intermitente”

1 vaga – Auxiliar administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em departamento de pessoal, folha de pagamento, fechamento de folha e folha de ponto.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Administrativo”

2 vagas – Repositor de mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades - responsável por repor os produtos adquiridos pelos clientes no setor de frutas, verduras e legumes.

Enviar currículo e laudo médico com o assunto “Repositor de Mercadorias (PcD)”

5 vagas – Auxiliar de serviços gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência por experiência em shoppings;

Atividades - responsável pela limpeza de banheiros e praça de alimentação.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais”

1 vaga – Gerente de vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em qualquer área;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades - o candidato será responsável pela gestão da equipe de vendas, de capacitação à motivação. Guiará os profissionais de vendas para cumprimento de metas, atuando no planejamento, organização, direção e controle da área comercial. Suporte em relacionamento com os clientes no pré e pós-vendas.

Enviar currículo com o assunto “Gerente de Vendas”

*Com informações da assessoria

