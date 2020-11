'Tropical Hotel deve reabrir em breve', afirma grupo Fametro

| Foto: Divulgação

Manaus - O Tropical Hotel, localizado em uma área privilegiada de Manaus, na Ponta Negra, ainda não tem definição de reabertura, após ser arrematado pelo Grupo Fametro, na última quarta-feira (11) , mas, de acordo com o diretor financeiro Leandro Lins, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12), os planos são de reativar as atividades do local o mais rápido possível.

"Apesar de não haver uma previsão para esta entrega, posso revelar que nós temos a expectativa de reinaugurar o Tropical Hotel o quanto antes", declarou o diretor financeiro.

Símbolo da hotelaria de luxo do Amazonas, o Tropical Hotel parou de receber hóspedes em maio no ano passado, em 2019, por acumular dívidas trabalhistas de mais de R$20 milhões e ter a energia cortada.

Segundo o diretor financeira, a compra do Tropical Hotel pelo Grupo Fametro não trouxe nenhuma dívida. O valor pago pelo grupo pelo hotel de selva foi de R$ 91.075.100,00, quantia que deve cobrir as pendências da estrutura.

"Essas dívidas e impedimentos jurídicos foram totalmente resolvidos durante a compra do hotel. Nós reabriremos totalmente livres dessas questões", contou.

Turismo no Amazonas

A reinauguração abre as portas para o ramo turístico do Grupo Fametro e, conforme informações da vice coordenadora do curso de Medicina, Maria Eugênia, o local também deve servir para fins acadêmicos.

"Assim como a compra da Santa Casa, o Tropical tem um potencial que pode ser utilizado pela faculdade Fametro, na realização de aulas práticas e estágios em diversos cursos - não somente na medicina, mas também em gastronomia, turismo, medicina veterinária", esclareceu.

De acordo com Wellington Lins, presidente do Grupo Fametro, a aquisição é um orgulho. "Como uma empresa amazonense que preza pelas raízes locais, a Fametro não poderia se abster da preservação da sua história", ressaltou.

A estrutura de serviços que anteriormente eram oferecidos pelo Tropical Hotel, conforme afirmou o presidente do Grupo Fametro, deve retornar com mais modernidade.

A partir da aquisição, será dada sequência aos procedimentos legais e projeto de reinauguração, que deve incluir o zoológico do Tropical Hotel e todas acomodações existentes no espaço.

